Doppio appuntamento da Popup: Matteo Caccia e Va.Zine con Fucsiart

Doppio appuntamento questa settimana alla libreria Popup di via Birago a Perugia. Si comincia giovedì 27 aprile, alle 18.30, con Matteo Caccia, popolare autore e conduttore radiofonico (Radio 24) che presenterà il suo libro Voci che sono la mia (il Saggiatore). Dialogherà con lui la giornalista Valentina Pigmei.

Raccontare una storia non è mai un gesto innocuo, una semplice distrazione o un passatempo: di questo Matteo Caccia è sicuro, e ne ha fatto il cuore del suo mestiere di narratore. Le storie ci attraversano, ci condizionano, perciò è necessario imparare a leggerle e ad ascoltarle. Dopo il successo di programmi radiofonici come Pascal, Amnèsia e Una vita, i podcast, l’invenzione del format Don’t tell my mom, Caccia ha deciso di ripercorrere tutta la sua esperienza narrativa e trasformarla nelle pagine di Voci che sono la mia.

Dalla Maratona di New York alle strade notturne di Kobane, dalla cabina telefonica nel deserto del Mojave fino alla rimessa di barche di Bocca di Magra, in un continuo intrecciarsi di voci e incontri i racconti di Caccia ci mostrano tutti gli espedienti per sperimentare e perfezionare l’arte della narrazione: la sua costruzione, l’uso del corpo, la giusta temperatura incalzano e riescono a far percepire l’anima del racconto. Ci rivelano inoltre una condizione imprescindibile per riuscire ad ascoltare e a leggere: sapere che ciascuno di noi è il risultato di tutte le voci che ha udito, le pagine che ha letto, i racconti che gli sono stati tramandati.

Venerdì 28 aprile l'incontro tra Va.Zine e Fucsiart

Venerdì 28 aprile, sempre alle 18.30, lo spazio culturale e sociale perugino ospiterà invece l'incontro tra Va.Zine, collettivo femminista costituito da donne del territorio di Montepulciano e dintorni, e Fucsiart, festival artistico su violenza di genere ed empowerment femminile, che tornerà dal 18 al 28 maggio a Perugia e Monte Castello di Vibio.