"Domani interrogo", la scuola secondo Gaja Cenciarelli

Dal 14/01/2023 al 14/01/2023

Riprendono le presentazioni in piazza Birago a Perugia. Sabato 14 gennaio, alle 18.30, la libreria Popup ospiterà Gaja Cenciarelli, con il suo romanzo Domani interrogo (Marsilio Editori), in un incontro promosso dallo spazio culturale e sociale perugino in collaborazione con l'associazione La Città delle Donne. Dialogherà con l'autrice la giornalista Valentina Pigmei.

Scrittrice e traduttrice, Cenciarelli insegna lingua e letteratura inglese a Roma, e proprio nella periferia romana – la Rebibbia raccontata da Zerocalcare – sorge la scuola che è al centro di questo romanzo. Nel liceo si parla romano, e le aule sono abitate da strani esseri viventi: alcuni disegnati sui muri, alcuni umani ma dalle cui bocche escono suoni incomprensibili alla professoressa, che non ha mai pensato di avere la vocazione all’insegnamento e invece ce l’ha, solo che non è una vocazione, è un mestiere. Gli studenti e le studentesse sanno valutare, pesare le persone che siedono dietro la cattedra e, nonostante non abbiano voglia di aprire i libri, sentono, piano piano, il desiderio di capire la professoressa, e di esserne capiti.

Tra i professori di Frank McCourt e Domenico Starnone, passando per gli studenti in piedi sul banco nell’Attimo fuggente, sta la professoressa raccontata da Gaja Cenciarelli in Domani interrogo, convinta sì che la cultura sia qualcosa di quotidiano ma disillusa che l’istruzione possa salvare il mondo. Ciò nonostante la professoressa il mondo lo salva: perché il mondo è le persone che incontriamo. Specialmente a scuola.