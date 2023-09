"Diritti al cuore" con Folignolibri 2023: il programma

Una nuova occasione per parlare di attualità, in particolar modo di diritti. Si presenta così l’imminente edizione di FolignoLibri, che si svolgerà il 29, 30 settembre e 1° ottobre. Il titolo scelto “All rights!”, infatti, è un’esortazione che vuole essere universale per andare “diritti al cuore”, partendo dal presupposto che le nostre libertà individuali e collettive passano attraverso le libertá altrui: l’essere umano, gli esseri animali e animati, l’ambiente.

Il Festival, arrivato ormai al suo nono anno, con un consolidato successo di presenze e tanti autorevoli invitati, avrà tra i suoi temi principali i diritti e l’ambiente, declinati nel solito approccio multidisciplinare fatto di reading, teatro, tavole rotonde e concerti.

Si parlerà anche di teatro (con un incontro dedicato a Carmelo Bene), giustizia ambientale e sociale, Storia universale e storie familiari con le nuove e vecchie identità che navigano nei paesi e nelle province d’Italia cercando attracchi solidi e solidali.

Il festival sará animato da scrittori, accademici e artisti noti al pubblico, ma anche da ragazzi che lottano per nuovi modelli di sviluppo socio-economico ed ecologico, cosicché il pubblico avrà occasione di riflettere e dialogare su tanti temi, che la Letteratura, nel suo senso più ampio, terrà assieme come un’elegante rilegatura, diffondendo dubbi, aprendo varchi, speranze.

Al festival saranno presenti, tra lo Spazio Zut e il Circolo Arci Subasio, ospiti come Gian Marco Griffi (finalista Premio Strega), Piergiorgio Giacché, Silvia Calderoni, Claudio Morici, Christian Raimo, Wu Ming 1, Giovanni Dozzini, per citarne solo alcuni.

FolignoLibri vuole continuare ad essere un appuntamento annuale per cercare, elaborare e ritrovare immaginari letterari e mondi possibili per il quale è giusto e bello lottare, per aspirare ad una società più giusta e – perché no – felice. Parafrasando Italo Calvino - di cui quest’anno ricorrono i cento anni dalla nascita - “leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà”: questo è il messaggio che la manifestazione vuole portare quest’anno a tutti e tutte, in modo trasversale; niente è scritto in via definitiva e tutto è ancora da fare.

FolignoLibri 2023 è un festival organizzato da Associazione Culturale Ikaria e Multiverso Foligno Coworking.

PROGRAMMA

Venerdì 29 settembre

Spazio Zut!

ore 18,30

Presentazione Libro

“Ferrovie del Messico” di Gian Marco Griffi (finalista Premio Strega)

Con Gian Marco Griffi, modera Andrea Luccioli

Laurana Editore

Spazio Zut!

ore 21

Reading Musicato

Ufo 78 di Bhutan Clan & Wu Ming 1

Einaudi

(Ingresso € 5,00)

Sabato 30 settembre

Spazio Zut!

ore 17

Presentazione Libro

“Nota Bene” di Piergiorgio Giacchè

Con Piergiorgio Giacchè, intervengono Bruna Filippi, Caroline Baglioni, Michele Bandini, Michelangelo Bellani

Kurumuny Editore

Spazio Zut!

ore 18,30

Presentazione Libro

“Il Prigioniero Americano” di Giovanni Dozzini

Con Giovanni Dozzini, moderano Ivana Finocchiaro e Federica Magro

Fandango Libri

Spazio Zut!

ore 21

Reading musicato tratto dal podcast “Willy, una storia di ragazzi”

Con Alessandro Coltrè, Claudio Morici, Christian Raimo

Rizzoli Editore

A seguire incontro con il pubblico

Domenica 1 ottobre

Circolo Arci Subasio

ore 16,30

Tavola Rotonda “Transizione ecologica e nuovi movimenti per la giustizia ambientale”

Intervengono Giulio Moini (Università La Sapienza), Marco Modugno (portavoce nazionale Friday for Future), Tommaso Juhasz (portavoce nazionale Ultima Generazione), modera Viviana Asara (Università di Ferrara)

Circolo Arci Subasio

ore 18,30

Presentazione libro

“Denti di Latte”, di Silvia Calderoni

Interviene Silvia Calderoni

Fandango Libri

A seguire, ore 20:30 - Cena al sacco all’Arci Subasio

Cestino fantasia comprensivo di bevanda, Opzione veggie

Circolo Arci Subasio

Ore 21:30

Live concert con Rita Braga

Cantante, cantautrice e polistrumentista portoghese