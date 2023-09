Digitalizzazione dei beni culturali, le potenzialità di un nuovo modi di conservare e fruire il patrimonio

Rilevare i fabbisogni formativi degli operatori del settore impegnati nella digitalizzazione del patrimonio culturale regionale. È il primo passo del progetto pilota presentato durante il seminario “Competenze digitali per il patrimonio culturale”, parte del progetto Dicolab, Cultura al digitale, realizzato dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali d’intesa con l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library del Ministero della cultura, finanziato da Next generation Eu (sub investimento 1.1.6 “Formazione e miglioramento delle competenze digitali”).

La giornata formativa, nata dalla collaborazione con la Regione Umbria e la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, ha avuto luogo nella sede di Villa Umbra, e ha delineato la road map di un percorso progettuale di respiro nazionale. La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, soggetto attuatore del progetto Dicolab, Cultura al digitale, curerà in Umbria - avvalendosi del supporto della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica - la formazione e il potenziamento delle competenze digitali di una pluralità di soggetti: dipendenti delle pubbliche amministrazioni, professionisti e operatori, ma anche imprese e studenti che a diverso titolo si interfacciano con il patrimonio culturale.

“È prevista la creazione di oltre 600mila risorse digitali – sottolinea Antonella Pinna, dirigente regionale del Servizio valorizzazione risorse culturali, musei, archivi e biblioteche -, con una prevalenza di materiali cartacei provenienti da archivi e biblioteche, insieme ad alcuni selezionati nuclei di collezioni museali della nostra regione”.

“Stiamo lavorando da mesi per la costruzione del percorso di rilevazione dei fabbisogni e rafforzamento delle competenze per l'attuazione del Piano nazionale di digitalizzazione – dichiara Alessandra Vittorini, direttore della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali - Le proposte formative che stiamo elaborando saranno rivolte all’ampia ed eterogenea platea degli operatori pubblici e privati del settore culturale. Nell’ambito di questo percorso è essenziale consolidare il dialogo con gli operatori locali impegnati nei cantieri di digitalizzazione del patrimonio culturale. Iniziative come questa sono importanti per ascoltare i bisogni formativi concreti legati all’avanzamento del processo di trasformazione digitale in atto”.

Oltre 1 milione e 600mila euro di fondi PNRR destinati all’Umbria per centrare l’obiettivo delineato dal Piano Nazionale di Digitalizzazione e restituire alla comunità i beni culturali al digitale, anche grazie alle azioni formative rivolte agli operatori del settore nell’ambito del progetto Dicolab, Cultura al digitale.