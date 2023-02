Dialoghi sull'astronomia con Estíbaliz Espinosa Río ed Helios Vocca

Nell’ambito delle iniziative del Centro di studi galeghi, venerdì 17 febbraio, alle 17,30 presso la Biblioteca di San Matteo degli Armeni, Estíbaliz Espinosa Río ed Helios Vocca dialogheranno su alcune delle questioni più poetiche che l’astronomia ci offre: da concetti metaforici come Via Lattea, materia oscura o buco nero, fino alle immagini del telescopio spaziale James Webb. Oltre a ricordare le figure principali della storia dell’astronomia, si metteranno in luce i punti di contatto tra questa materia e la poesia, con esempi da Rosalía de Castro, Emily Dickinson, Walt Whitman, Emilia Pardo Bazán, Kobayashi Issa, e così via.

Estíbaliz Espinosa Río è autrice, editrice e traduttrice, divulgatrice scientifica e musicista, laureata in Sociologia e Filologia spagnola presso l’Università dell’A Coruña. Ha pubblicato numerose raccolte poetiche - tra le quali Curiosidade, ...as neuronas irmás... o Pan (libro de ler e desler) -, racconti, saggi sulla poesia, scienza e altre arti, oltre a plaquette per bambini sull’astronomia. Nell’ambito della divulgazione scientifica e della sua relazione con la letteratura e le arti, collabora con varie testate giornalistiche e istituzioni galeghe, dall’Orquestra Sinfónica de Galicia fino alla radio e televisione pubblica galega.

Helios Vocca è docente presso il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia ed associato all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Fa parte del Management Team dell’esperimento internazionale Ligo/Virgo, esperimento che ha aperto la strada alla rivelazione delle Onde Gravitazionali, scoperta per la quale Weiss, Thorne e Barish hanno vinto il premio Nobel per la fisica nel 2017, e responsabile europeo dell’esperimento Giapponese Kagra che si unirà a breve ai precedenti rivelatori già in funzione. Per i precedenti esperimenti è anche il coordinatore del gruppo di ricerca di Perugia e Camerino, oltre a coordinare la realizzazione del laboratorio internazionale CASO a Perugia. Con oltre venti anni di esperienza nella ricerca scientifica nei settori: rumore termico, proprietà dei materiali, fisica dello spazio e microelettronica, nel 2009 ha dato vita anche ad uno spin-off universitario nel settore delle energie alternative. È autore di 5 brevetti e di più di 350 pubblicazioni scientifiche. Attualmente è Delegato alla ricerca, valutazione e fund raising dell’Università di Perugia.