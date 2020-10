Design Show, una serata speciale alla Sala dei Notari con l'Istituto Italiano di Design

L’Istituto Italiano Design, eccellenza umbra sul territorio internazionale, si affaccia al nuovo anno accademico presentando progetti con nuovi partner aziendali ed istituzionali.

Domenica 25 ottobre, presso la Sala dei Notari a Perugia, alle 18, si svolgerà infatti Design Show. Durante la serata saranno proiettati alcuni video che mostrano la presenza di IID quale ambasciatore del nostro territorio in India e Canada, al fianco dei Consoli Generali di Italia in Mumbai e Vancouver. Saranno presenti le istituzioni con Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune di Perugia, che ha patrocinato l’evento e Margherita Scoccia. Tra i relatori ci saranno esponenti della Galleria Nazionale dell’Umbria (dott.ssa Ilaria Batassa), Listone Giordano, la Stilista Lorena Antoniazzi, “madrina” della sfilata.

La vision internazionale vede IID quale “Ambasciatore del Made in Umbria nel Mondo”, emergente sia dal suo ultimo Roadshow di presentazione in India (febbraio, 2020) che durante la Vancouver Fashion Week canadese del 2019 – evento per cui è stato nuovamente selezionato nella sessione di aprile, 2020.

Tra gli invitati all’evento anche le Ceramiche Grazia; un responsabile del gruppo Lamborghini, con cui è attualmente in corso un progetto di tesi in Design; rappresentanti ministeriali dell’ente I.S.P.R.A. (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale), che hanno invitato IID presso la Casa dell’Ambasciata Argentina di Roma per presentare un progetto accademico sulla Biodiversità, alla presenza di rappresentanti delle Nazioni Unite e del Direttore Generale FAO Argentina.