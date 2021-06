Dante in Umbria, tutti gli appuntamenti di Luglio

Proseguono initerrotti gli appuntamenti in occasione del settimo centenario dantesco, con una ricca serie di eventi in giro per la città e non solo. Gli eventi sono tutti con ingresso libero, ma con prenotazione obbglitaoria.

Il calendario

Sabato 3 luglio, ore 17.00

Biblioteca di San Matteo degli Armeni

Compleanno con Dante. Spettacolo di burattini con il Sommo Poeta

Con Maria Cecilia Moretti e Fausto Minciarelli

Prenotazione obbligatoria: 0755773560 / bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it





Sabato 3 Luglio, ore 19.00-22.30

NOTTE EUROPEA DEI MUSEI

Apertura straordinaria del Museo Archeologico dell'Umbria

ore 19.00 Visita guidata alla mostra "Charun demonio e l'immaginario mitologico dantesco"

ore 21.00 "Dal rag al jazz a Mozart" Quintetto di clarinetti, a cura di "Istituto musicale diocesano Girolamo Frescobaldi"

Prenotazione obbligatoria: 0755727141



Martedì 6 luglio, ore 17.30

Sala dei Notari, Palazzo dei Priori – Piazza IV Novembre

Twitt, Selfie e Ritmo rap nelle terzine di Dante

Con Trifone Gargano

Prenotazione obbligatoria: info.cultura@comune.perugia.it



Mercoledì 7 luglio, ore 21.00

Biblioteca di San Matteo degli Armeni

Le donne di Dante e di Shakespeare nell'iconografia dei Preraffaelliti

Con Alessio Stefanelli

Prenotazione obbligatoria: 0755773560 / bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it

Venerdì 9 luglio, ore 16.30

Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria

L’immaginario mitologico dantesco: la Sfinge

Con Maria Angela Turchetti, Lorenzo Calafiore, Elena Frittelli

Prenotazione obbligatoria: 0755727141

Venerdì 9 luglio, ore 18.00

San Matteo degli Armeni

La vegetazione al tempo di Dante

Con Isabella Dalla Ragione e Maristella Pitzalis

Prenotazione obbligatoria 0755773560 / bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it



Martedì 13 luglio, ore 21.00

Biblioteca di San Matteo degli Armeni

L’astronomia nella Divina Commedia attraverso i manoscritti della Biblioteca comunale Augusta.

Un invito alla mostra “Dante a Porta Sole”

Con Francesca Grauso e Maurizio Caselli

Prenotazione obbligatoria: 0755773560 / bibliotecasanmatteo@comune.perugia.it



Giovedì 22 luglio, ore 17.30

Sala dei Notari, Palazzo dei Priori – Piazza IV Novembre

Dante: Cosmografia e discendenza a 700 anni dalla morte

Con Sperello di Serego Alighieri

Prenotazione obbligatoria: info.cultura@comune.perugia.it



Venerdì 23 luglio, ore 16.30

Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria

L’immaginario mitologico dantesco: Eracle

Con Tiziana Caponi, Fabiola Barbetta, Concetta Valerio

Prenotazione obbligatoria: 0755727141