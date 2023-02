Dacia Maraini a "Narrazioni: storie, racconti, scritture”

Una romanziera, saggista e poetessa che non ha certo bisogno di presentazioni. A Castiglione del Lago, nel giorno di San Valentino, arriva la più grande scrittrice italiana vivente: Dacia Maraini nobilita l’edizione 2023 di “Narrazioni: storie, racconti, scritture”, il format di libri e cultura lanciato dal Comune di Castiglione del Lago due anni fa in collaborazione con la libreria “Libri Parlanti Books & Coffee” e la Biblioteca Comunale.

Martedì 14 febbraio, alle 17 a Palazzo della Corgna, una delle più grandi esponenti della cultura italiana del ‘900 e degli inizi di questo millennio, fiorentina e siciliana di origini ma cittadina del mondo, dialogherà con Annamaria Romano, presidente dell’Associazione Culturale Clizia di Perugia e Maria Grazia Virgilio, titolare di Libri Parlanti.

Dacia Maraini è autrice di decine di romanzi, saggi, racconti per bambini, raccolte di poesie, testi teatrali e sceneggiature cinematografiche: è difficile trovare una figura così importante e poliedrica in Italia. Ha conosciuto e frequentato tutti i più grandi personaggi della cultura italiana contemporanea da Alberto Moravia a Pier Paolo Pasolini, da Elsa Morante a Maria Bellonci, da Federico Fellini a Bernardo Bertolucci, da Michelangelo Antonioni a Monica Vitti, e poi Giorgio Bassani, Piera Degli Esposti, Natalia Ginzburg, Ettore Scola, solo per citarne alcuni.

«Con Narrazioni, per questo San Valentino, ci siamo fatti un “grande regalo” – spiega la vicesindaco di Castiglione del Lago Andrea Sacco – perché avremo l’onore di ospitare Dacia Maraini, una donna che ha dato lustro a tutta la cultura italiana contemporanea. La rassegna sta crescendo di livello e il programma del 2023 riserverà ancora belle e interessanti sorprese per il pubblico castiglionese».



Ingresso gratuito: prenotazioni al numero 075 9658260.