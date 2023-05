Da Popup debutta il nuovo romanzo di Francesco Borrasso

Debutta alla libreria Popup di Perugia, in via Birago, Sott'acqua (Giulio Perrone Editore), il nuovo romanzo di Francesco Borrasso. Editor freelance e scrittore (tra i suoi titoli più recenti Storia dei miei fantasmi, Caffèorchidea, 2017, e i due memoir Restare vivo, Inschibboleth, 2021, e Isula, Editoriale scientifica, 2021) venerdì 5 maggio alle 18.30 Borrasso dialogherà sul suo ultimo lavoro con l'editor Antonio Esposito. Dopo gli Acchiappafantasmi di Giordano Meacci, edito da minimum fax, un'altra importante casa editrice nazionale ha così scelto Perugia – e la libreria Popup – per tenere a battesimo una nuova uscita.

La trama

Alla notizia della morte della madre Luca sviene. Quando si risveglia sente una forte pressione sul petto, la gola stretta, i colori intorno sono alterati e ogni movimento gli appare più lento. Per lui tutte quelle emozioni sono nuove e incomprensibili, l’unica spiegazione che riesce a darsi è di essere diventato un pesce e di vivere sott’acqua. Si chiude in un ostinato silenzio, dialoga utilizzando brandelli di carta, quaderni, fogli d’occasione e inizia a interagire col mondo come se la trasformazione fosse avvenuta. Un solo pensiero lo rincuora, le parole che la madre ogni sera gli sussurrava prima di andare a letto: “Nessuno di noi morirà”. Da qui il bambino si convince che lei abbia mantenuto la promessa, che sia da qualche parte nel mondo, e decide di scappare per andare a cercarla. È l’inizio di un viaggio solitario che, nella scoperta dei luoghi e la causalità degli incontri, lo spinge verso la comprensione della morte e di sé, e di quel dolore straniero e inaspettato.

Non solo libri nella settimana dello spazio culturale e sociale perugino: sabato 6 maggio, alle 16.30, primo appuntamento della rassegna laboratoriale Piazza Birago numero settepersette, promossa dall'associazione settepiani con il sostegno di Fondazione Perugia. Si parte con un incontro per adulti e bambini sul giardinaggio, “Realizza il tuo terrario”, a cura dell'associazione Rinverdire. Un piccolo ecosistema da custodire e curare quasi del tutto autosufficiente. Il laboratorio comprende la realizzazione di un “giardino portatile”.

Info e prenotazioni popuplibreria@gmail.com