Cultura, i musei dell'Alto Tevere fanno rete: accordo sui biglietti

Il museo comunale San Francesco di Montone, la pinacoteca comunale di Città di Castello e il polo museale Garavelle - centro delle tradizioni popolari e museo malacologico Malakos di Città di Castello, saranno uniti da una convenzione legata ai biglietti d’ingresso presso i propri spazi museali. A tutti i possessori del biglietto intero, acquistato in uno degli spazi museali, verrà riconosciuta la tariffa ridotta per l’ingresso all’altra sede museale; una nuova modalità di intessere e diffondere fruizione e turismo in Alta Valle del Tevere.