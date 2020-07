Costacciaro celebra il grande Fellini con le "Notti d'autore"

Costacciaro dedica al grande Fellini la rassegna Notti d’Autore. La manifestazione ideata dalla Pro Costacciaro è in programma l’8 e il 9 agosto nel piccolo borgo. Il progetto, realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia e patrocinato da Regione Umbria e Comune di Costacciaro, vanta tra i partner le case di produzione Onemore Pictures e Filmauro. Tra le collaborazioni quella con la Compagnia Teatrale Accademia Creativa, Sviluppumbria, il Gal Alta Umbria e il Centro Socio Culturale le Fonti.

Programma

Sabato 8: Mostre, circo e “La Strada”

Si parte sabato 8 agosto alle ore 16.00 con l’apertura delle mostre “Citazioni d’autore: Fellini” presso i Giardini del Mercato e “I disegni di Federico” collocata nell’Antico Frantoio. La prima raccoglierà le scene più memorabili, emozionanti e note del cinema felliniano, accompagnate dalle citazioni più famose del regista, mentre la seconda vedrà esposti disegni, bozzetti e vignette frutto della vena artistica felliniana.

Si prosegue alle 17.00, con il primo degli incontri tenuti dalla scrittrice e giornalista freelance Laura Nuti presso i Giardini del Mercato. Nella giornata di sabato 8 il tema sviluppato sarà quello di “Federico Fellini e la nona arte-dalle vignette firmate Fellas all’influenza del fumetto nel suo cinema”. Dalle 19.00 sempre ai Giardini si aprirà il momento conviviale con la famosa piada romagnola, tanto cara al regista italiano.

Inizierà alle 21.00 lo spettacolo itinerante “Bianche presenze” a cura della Compagnia Teatrale Accademia Creativa che trasformerà Costacciaro in un luogo magico lontano dal tempo. Le bianche farfalle, luminose, leggere, eteree, eleganti gireranno per il centro storico fino ad accompagnare il pubblico al Rivellino dove alle 21.30 inizia il Fire Show una performance esplosiva con trampoli, fuoco ed effetti di luce pirotecnica. Si proseguirà con la cerimonia di apertura del festival e, per finire, la proiezione del film premio Oscar “La Strada” in Silent Cinema con introduzione di Laura Nuti. A tutti i partecipanti verranno distribuite cuffie wireless per l’ascolto del film.

Domenica 9: presentazione del Saggio di Laura Nuti, concerto del M° Bartoletti e film “Le notti di Cabiria”

Stesso copione per domenica 9: apertura delle mostre e della 360 experience alle 16.00, alle ore 17.00 il secondo appuntamento con Laura Nuti che presenta il suo saggio “Mitologia Fellini. Alla scoperta dei falsi miti su Federico Fellini e il suo cinema” vincitore del XIX Premio InediTO nella sezione saggistica. Dopo la cena ai Giardini, la serata prosegue nella splendida cornice del Rivellino, dove alle 21.30 avrà luogo il concerto “Amarcord” del quartetto Tritone ft M° Massimo Bartoletti. Un viaggio musicale per rivivere alcune delle più belle colonne sonore dei film di Fellini. A seguire, la proiezione del film premio oscar “Le notti di Cabiria” in Silent Cinema con introduzione di Laura Nuti.

Si ricorda che nel rispetto delle normative in seguito alla diffusione del COVID-19, l’accesso alla cena, agli spettacoli e ai film avverrà esclusivamente previo acquisto/prenotazione dei biglietti tramite il sito www.nottidautorefestival.it o presso il punto vendita Creatix in via Valentini 21 a Costacciaro.