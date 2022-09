“Corti a Braccio – Short movie awards”, a Montone il festival dei cortometraggi sul tema dell'inclusione

A Montone sta per iniziare il Festival e premio letterario nazionale “Parole a Braccio”, in programma dal 9 all'11 di settembre. A inaugurare la manifestazione sarà la sezione dedicata ai corti cinematografici: “Corti a Braccio – Short movie awards”. Per la prima volta le opere cinematografiche partecipano così ad un festival identitario e non generalista dedicato all’inclusività.

L’evento è alla sua prima edizione, ma con la serata di apertura sta già facendo parlare di sé, a partire dall’Umbria. Le questioni della diversità e dell’inclusione vengono espresse non solo con le parole dei libri in concorso ma anche con le immagini dei cortometraggi. Questo l’obiettivo che il Rotary Club Fortebraccio Montone, promotore dell’iniziativa – patrocinata dallo stesso Comune -, intende realizzare con l’edizione 2022 per aprire un dialogo costruttivo, attraverso un ricco programma (su www.paroleabraccio.it e social) che è riuscito ad unire presentazioni di libri, teatro, musica, fumetti, letture, laboratori e letture per bambini. Tutto partendo dalla letteratura.

"I corti sono tutti di grande qualità artistica, di perfetta aderenza alle tematiche proposte – afferma Ignazio Senatore, giornalista e fiduciario del gruppo campano del sindacato nazionale dei critici cinematografici, direttore artistico della sezione – Sono tutti legati alla tematica dell’inclusività, ai pregiudizi sociali, alla misoginia, alla transessualità e all'omofobia. L'interesse suscitato è stato davvero notevole, anche perché è un Festival identitario in confronto a tante altre iniziative più generaliste rispetto alle tematiche affrontate”.

Le opere in concorso

Una sezione, quella dei corti, realizzata all’interno del Festival “Parole a Braccio”, che nel giro di poco tempo ha visto candidarsi quasi 500 film, partecipanti da vari Paesi del mondo. Tra le opere pervenute, dopo varie selezioni, 8 saranno quelle che si contenderanno il Premio, attraverso la votazione del pubblico durante la serata di proiezione, che si terrà il 9 settembre, alle ore 21.

I corti finalisti che saranno proiettati: