Anche quest'anno il Corciano Festival con un'edizione speciale e ricca di proposte

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia ancora in corso, il Corciano Festival anche quest'anno ci sarà. Quattro intense giornate di spettacoli all’aperto, tra arti visive, teatro, musica, letteratura e rievocazioni storiche, allestiti in tutta sicurezza e all’insegna della qualità, ad ingresso gratuito. Da giovedì 13 a domenica 16 agosto la manifestazione torna ‘sul palco’ dell’antico borgo di Corciano - tra i più belli d’Italia e riconosciuto come Destinazione Europea d’Eccellenza - con un’edizione speciale (la 56esima) e una programmazione trasformata, ma comunque dal forte impatto, a causa dell'emergenza coronavirus.

Il programma

La prima giornata del Festival coinciderà con l’inaugurazione della mostra “Medialismi 2.0‘2.0 Impronte, corrispondenze, stendali, metessi & altre storie…” (in esposizione fino al 13 settembre 2020) ideata e curata di Gabriele Perretta. All’interno del Borgo di Corciano verranno collocate le opere inerenti alle diverse sezioni, utilizzando spazi interni ed esterni: la Chiesa Museo di S. Francesco, le Stanze del Palazzo Comunale, gli Spazi di affissione pubblica, le Strade del Centro Storico, il Museo Antiquarium (Corciano), Piazza Coragino, il Chiostro del Palazzo Comunale.

Torna a dare lustro e vitalità al Festival corcianese l’autore e regista Maurizio Schmidt che, grazie ai bravissimi attori Claudio De Maglio, Luca Mammoli, Emilia Scarpati Fanetti, Marco Sgrosso, Elisabetta Vergani e alle musiche di Sara Calvanelli e Leonardo Ramadori, darà vita a due serate dedicate al Decameron di Giovanni Boccaccio, ovvero “Come il Medioevo racconta l’amore in tempo di peste”.

La sezione letteraria vedrà quattro appuntamenti, uno al giorno. Si comincia con la presentazione del libro di Christian Efrem Iori “Una battaglia lunga tutta una vita” (Midgard editrice, 2020) Intervengono l’editore Fabrizio Bandini e l’autore; Alvaro Fiorucci sarà a Corciano con il suo “100 delitti: l’Umbria in mezzo secolo di storia italiana” (Morlacchi editore, 2020), con lui il Magistrato Giuliano Mignini coordinati dall’editore Gianluca Galli. “In viaggio tra i Borghi d’Italia” è il libro del travel blogger Andrea Petroni (Diario Flaccovio Editore, 2020) in cui anche Corciano e Collepino sono raccontati attraverso le parole di Marta Moroni e gli scatti di Riccardo Regni. Gli appuntamenti dedicati alla letteratura terminano domenica 16 agosto con la presentazione del libro dello scrittore Paolo di Paolo “Lontano dagli occhi” (Feltrinelli, 2019) accompagnato dal giornalista e scrittore Giovanni Dozzini.

Non mancheranno, inoltre, le rievocazioni storiche in costume del ‘400, in scena in una ‘nuova veste’ ma sempre nelle giornate dal 13 al 15 agosto: i Menestrelli di Corciano diretti da Giovanni Brugnami accompagneranno le letture del Decameron; la Cerimonia del Lume si svolgerà, come ogni anno, con il dono del cero da parte della Magistratura corcianese alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Nella giornata di Ferragosto, in Piazza Coragino, si terrà una Cerimonia in costume del ‘400 per rendere omaggio al Gonfalone di B. Bonfigli e la serata si concluderà con la ormai consueta disfida degli arcieri tra i rioni medievali di Corciano (Borgo, Castello, Santa Croce, Serraglio).

La manifestazione terminerà con il tradizionale concerto di chiusura, quest’anno tenuto dal Corciano Festival Ensemble diretto da Andrea Franceschelli, che renderà omaggio ad alcuni fra i “giganti” della musica come Beethoven, di cui ricorre il 250° dalla nascita, ed Ennio Morricone, scomparso recentemente.

Tutte le sere la Teverna del Duca sarà pronta ad accogliere i commensali per gustose cene a base dei presidi Slow Food e delle eccellenze umbre.

Il Festival è promosso e organizzato dall’Associazione Turistica Pro Loco Corciano, in collaborazione con il Comune di Corciano e la Regione Umbria.

Giovedì 13 agosto

-Ore 17,00 Chiostro del Palazzo Comunale

Inaugurazione Corciano Festival 2020 – LVI Agosto Corcianese

Apertura della mostra:

Medialismi 2.0‘2.0 Impronte, corrispondenze, stendali, metessi & altre storie…

ideazione e cura di Gabriele Perretta

-Ore 18,30 Chiostro del Palazzo Comunale

Presentazione del libro di Christian Efrem Iori

Una battaglia lunga tutta una vita (Midgard editrice, 2020)

Intervengono Fabrizio Bandini e l’autore

-Ore 19,30 Taverna del Duca A cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

-Ore 21.30 piazza Coragino,

Corciano tra Medioevo e Rinascimento | Corciano Festival – Farneto Teatro produzioni

Il Decameron e la musica dei Menestrelli

Il Medioevo racconta l’amore in tempo di peste

regia di Maurizio Schmidt

con: Claudio De Maglio, Luca Mammoli, Emilia Scarpati Fanetti, Marco Sgrosso, Elisabetta Vergani. Musiche Sara Calvanelli, Leonardo Ramadori e i Menestrelli di Corciano diretti da Giovanni Brugnami

Venerdì 14 agosto

-Ore 18,30 Chiostro del Palazzo Comunale

Presentazione del libro di Alvaro Fiorucci

100 delitti: l’Umbria in mezzo secolo di storia italiana (Morlacchi editore, 2020)

Intervengono Magistrato Giuliano Mignini e l’autore. Coordina Gianluca Galli

-Ore 19,30 Taverna del Duca A cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

-Ore 21,30 Piazza Coragino

Corciano tra Medioevo e Rinascimento

Cerimonia del Lume: dono del cero da parte della Magistratura corcianese alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta. Preghiere e laudi medievali a cura del Coro di Santa Maria Assunta di Corciano, direttrice Antonietta Battistoni

-Ore 22,00 Piazza Coragino

Decameron, racconti d’amore in tempo di peste

regia di Maurizio Schmidt

con: Claudio De Maglio, Luca Mammoli, Emilia Scarpati Fanetti, Marco Sgrosso, Elisabetta Vergani. Musiche Sara Calvanelli, Leonardo Ramadori e i Menestrelli di Corciano diretti da Giovanni Brugnami

Sabato 15 agosto

-Ore 18,30 Piazza Doni

Presentazione del libro a cura di Andrea Petroni

In viaggio tra i Borghi d’Italia (Diario Flaccovio Editore, 2020)

Corciano e Collepino raccontati attraverso le parole di Marta Moroni e gli scatti di Riccardo Regni

-Ore 19,30 Taverna del Duca A cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

-Ore 21,30 Piazza Coragino

Corciano tra Medioevo e Rinascimento

Cerimonia di omaggio nei costumi del ‘400 al Gonfalone di B. Bonfigli

-Ore 22,00 Piazza Coragino

Disfida degli arcieri tra i rioni medievali di Corciano (Borgo, Castello, Santa Croce, Serraglio)

Domenica 16 agosto

-Ore 18,30 Piazza Doni

Presentazione del libro di Paolo di Paolo

Lontano dagli occhi (Feltrinelli, 2019)

Intervengono: Giovanni Dozzini e l’autore

-Ore 19,30 Taverna del Duca A cena con i presidi Slow Food e le eccellenze dell’Umbria

-Ore 21,30 Piazza Coragino

Concerto di chiusura del Corciano Festival 2020 – Agosto Corcianese LVI

Corciano Festival Ensemble diretto da Andrea Franceschelli