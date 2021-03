Concorso "Polvere di stelle sulla Consolazione", Etab annuncia i vincitori 2020

In attesa di poter svolgere una premiazione in presenza, l'Ente tuderte pubblica i nomi dei vincitori con l'apporto di due giurati di grande prestigio nel mondo della fotografia

Diveiti e prescrizioni imposti dal perdurare della pandemia non hanno fermato la consegna dei premi ai vincitori del concorso Polvere di Stelle sulla Consolazione 2020.

L’ottava edizione del premio ha visto l'assegnazione dei premi da parte del Presidente di Etab, assieme a dei giorati d'eccezione come i fotografi John R. Pepper e Manuel Antonio Martelli Corona.

Anche l’attività della giuria per questo anno così particolare ha inevitabilmente risentito della pandemia da Coronavirus che, costringe a rinviare la cerimonia di consegna dei premi ai vincitori.

La valutazione è dunque avvenuta a distanza, con l’Ente che ha inviato i file alla Giuria con le foto contrassegnate dagli uffici numericamente e, quindi, come d’obbligo e di prassi, in forma del tutto anonima.

Altra particolarità introdotta nel 2020, quella dei diversi criteri di valutazione delle foto.

In particolare, avendo in giuria John R Pepper, per un lungo periodo all’estero per suoi impegni lavorativi, si è seguito un metodo differente rispetto a quello del computo matematico utilizzato nelle passate edizioni, al quale si è invece affidato l’altro giurato Manuel Martelli.

La sintesi è spettata, dunque, al Presidente della Giuria ,valorizzando i suggerimenti tecnici e le osservazioni dei membri esperti quale indubbio valore aggiunto che rende il concorso ancor più qualificato ed interessante sia per gli organizzatori, che per i partecipanti.

Etab confida nella possibilità di procedere quanto prima ad una premiazione in presenza dei vincitori del concorso e dei giurati, nel corso della quale il Giurato John R Pepper ha già anticipato la sua presenza a Todi. In quell'occasione l'artista parlerà non solo delle foto premiate, confrontandosi con l’altro giurato Martelli, ma anche della tecnica, dei criteri di valutazione di una foto e delle emozioni che suscita non solo a chi la valuta con bagaglio importante di conoscenze, ma anche al semplice soggetto che, pur non riuscendo a cogliere la capacità tecnica dell’esecutore è comunque emozionato dalla foto stessa.

Annotazione di interesse per questo concorso lo scarso numero di foto pervenute per la sezione B che proponeva quale spunto tematico “i fuochi al tempo della pandemia”, tanto da determinare il Presidente a procedere con delle menzioni speciali tenuto conto delle valutazioni degli altri giurati.

I premiati della sezione A

Primo premio Foto 13 a - Lorenzo Alunni

Secondo premio foto 6d - Marco Romani

Terzo premio foto 17a - Paolo Santi

Menzione speciale foto 17b e 10 (17b - Paolo Santi e 10 - Luca Balducci



I premiati della sezione B

Tenuto conto del numero esiguo di foto pervenute: