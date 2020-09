Concorso letterario "Racconti umbri", c'è tempo fino al 30 ottobre per partecipare

Per gli appassionati della "penna", la casa editrice Historica edizioni, in collaborazione con il sito www.cultora.it, indice il concorso letterario “Racconti umbri 2020″.

La sfida, che prevede una unica sezione narrativa, consiste nel presentare un racconto a tema libero compreso in 8 cartelle dattiloscritte (circa 15.000 battute spazi inclusi). Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. Ogni autore può inviare al massimo un racconto. I testi devono essere in lingua italiana e inediti. Possono partecipare autori italiani e stranieri. Possono partecipare testi già premiati in altri concorsi.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone nate, residenti o domiciliate nella regione Umbria. I concorrenti devono inviare il racconto in formato word, con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del Concorso, al seguente indirizzo mail: raccontiumbri@gmail.com. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone nate, residenti o domiciliate nella regione Umbria. Il termine di invio gli elaborati via mail è fissato per il 30 ottobre 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Agli autori selezionati verrà inviata una mail con il responso. I racconti vincitori verranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà in vendita nelle librerie umbre (con distribuzione Libro.co), sul sito di Historica, alle principali fiere della piccola e media Editoria cui parteciperà l’editore e sui principali book-stores online. Gli autori selezionati verranno premiati in un evento organizzato in Umbria.