Clara Sereni, oltre cinquanta testi inediti per la prossima edizione del concorso dedicato alla scrittrice

Sono oltre 50 – provenienti da varie parti d'Italia e da alcuni paesi europei, come Germania, Polonia e Francia – i testi inediti arrivati alla segreteria della IV edizione del Premio Letterario Nazionale Clara Sereni entro la scadenza di fine maggio. Opere che si aggiungono agli oltre 80 lavori editi che hanno partecipato alla selezione nella categoria a loro dedicata, e che testimoniano un crescente interesse verso il Premio dedicato alla figura della grande intellettuale e scrittrice scomparsa nel 2018.



“L'aumento delle opere inedite in concorso, come già verificato per gli editi, e l'attenzione crescente dei media – sottolineano gli organizzatori – nonché gli inviti a presentare il Premio e i vincitori in varie città italiane, dimostrano come il grande lavoro di squadra dell'Associazione culturale Officina delle Scritture e dei Linguaggi stia dando ottimi frutti, in particolare per gli inediti. Il romanzo vincitore, infatti, una volta pubblicato, viene promosso e presentato in un book tour che tocca diverse città italiane e i principali festival letterari nazionali, lavorando sia sui contenuti, sia sulla visibilità dell'autore attraverso la stampa di settore e i social media. In questo modo, il Premio porta avanti anche una preziosa azione di scouting letterario che riscuote particolare interesse”.



Subito al lavoro, nei giorni scorsi, anche la Giuria Inediti, che dopo l'assegnazione in lettura delle opere in concorso tornerà a riunirsi a fine luglio per la selezione dei testi ammessi alla seconda fase, passo decisivo per la definizione della decina finalista in vista della cerimonia di premiazione, in programma a novembre a Perugia.