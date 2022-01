City of Joy(ce), Città della Pieve festeggia il centenario dell'autore irlandese James Joyce con una serie di eventi

Un percorso di incontri dedicati al “maledettissimo romanzaccione” e al suo autore: stiamo parlando di James Joyce e alla sua opera Ulisse, che saranno oggetto di un percorso celebrativo organizzato dalla Libera Università di Città della Pieve e Baubò Parole e Immaginazioni in occasione dei cento anni dalla prima pubblicazione in volume del romanzo. City of Joy(ce), questo il nome del percorso con il quale Città della Pieve prende parte all’anno joyciano, festeggiato in tutto il mondo, e che si concluderà a luglio 2022 con un incontro pubblico con noti e stimati studiosi e traduttori di James Joyce.

"Festeggiamo Ulisse e ne promuoviamo la conoscenza e la lettura - si legge in una nota degli organizzatori -, oltre che per la sua importanza letteraria, per i valori di democrazia, libertà, umanesimo e solidarietà e apertura alla vita dei quali il libro e il suo autore sono portatori".

Gli appuntamenti in programma

Mercoledì 2 febbraio primo appuntamento con "Cento di questi Joyce!" alle ore 17 nella Sala Grande di Palazzo della Corgna: nel giorno del centenario di Ulisse e dei 140 anni dalla nascita del suo autore racconteremo l'uomo e lo scrittore, con uno sguardo particolare al suo rapporto con Dublino e al legame con l'Italia e Italo Svevo. Gli incontri saranno condotti dalla professoressa Maria Luisa Meo con la collaborazione di Giorgia Capoccia e le letture di Silvia Neri. Il progetto City of Joy(ce) si svolge con il patrocinio del Comune di Città della Pieve e la collaborazione della Biblioteca Comunale Francesco Melosio. Ingresso libero. L'incontro si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid. Accesso consentito con mascherina ffp2 e green pass rafforzato.