Prende il via il calendario dell'Estate Nursina tra cinema, teatro e concerti

Prende il via sabato 1 agosto il programma dell'Estate Nursina. Alle ore 21,30 in Piazza San Benedetto ci sarà l’ anteprima nazionale ‘Su con la vita’, spettacolo scritto e diretto da Maurizio Micheli. Commedia brillante in 2 atti con Maurizio Micheli, Benedicta Boccoli, Nini Salerno e Nina Pons.

Lo spettacolo a Norcia è organizzato in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria e la Regione Umbria.

Domenica 2 agosto sarà poi la volta della Perugia Big Band, insieme ai cori’ Coristi a Priori’ e al Coro Polifonico Città di Tolentino, con un omaggio Jazz a Duke Ellington.

Lunedì 3 agosto si prosegue con il cinema, con la proiezione del primo dei 4 film in collaborazione con la Sagra del Cinema ‘Il Marchese del Grillo’ , pellicola che non ha bisogno di presentazioni con Alberto Sordi nei panni del marchese Onofrio Del Grillo, diretto da Mario Monicelli. Un omaggio per i 100 anni dalla nascita del grande attore e caratterista romano. L’ Estate Nursina è a cura dell’ Amministrazione Comunale, tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito nel rispetto delle disposizioni anti contagio.





