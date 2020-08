Cantieri Creativi contro il degrado urbano, a Perugia i primi tre appuntamenti

Da venerdì 14 agosto arriva a Perugia ‘Cantieri Creativi’. Si tratta di un’iniziativa che vuole dare spazio a forme di arte autonoma, promossa all’interno del progetto Regeneration Center per contrastare i fenomeni di degrado urbano.

Dal 14 agosto e per i due venerdì successivi (21 e 28) l’area verde di via Armando Diaz si trasformerà infatti in uno spazio versatile e gratuito pronto ad accogliere degli artisti che si esibiranno con le loro performance. L’iniziativa nasce con lo scopo di sperimentare forme di partecipazione attiva e coinvolgimento diretto della cittadinanza.

L'organizzazione dei Cantieri e gli eventi correlati rappresentano, inoltre, attività di front office territoriale e di monitoraggio, che permetterà di dare maggiore visibilità al progetto Regeneration Center e di contrastare fenomeni di degrado urbano.

Lo spazio sarà perimetrato con birilli e nastro da cantiere (giallo-nero). Per i mesi di agosto e settembre sarà allestito presso l'area verde di Via Diaz, in seguito saranno individuati altri luoghi. Per i primi appuntamenti sono stati già contattati degli artisti (live painting, reading e performance musicale).

Il programma di Cantieri Creativi

VENERDI’ 14 AGOSTO - presso l’Area verde Armando Diaz dalle ore 18 in poi Performance di "Live Painting"

VENERDI’ 21 AGOSTO - presso l’Area verde Armando Diaz dalle ore 18 in poi per l’esibizione di un duo di flauto traverso.

VENERDI’ 28 AGOSTO - presso l’Area verde Armando Diaz dalle ore 18 in poi per l’appuntamento con il laboratorio filosofico "Evoluzione della città modelli urbanistici a confronto"