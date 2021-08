Sulle orme di Braccio Fortebraccio, domani a Montone presentazione del racconto storico sul celebre condottiero

Indirizzo non disponibile

Sabato mattina (21 agosto) alle ore 11 al Museo San Francesco verrà presentato il racconto storico “Nella Valle dell'Aterno. Sulle orme di Braccio Fortebraccio conte di Montone” di Fiorenza Mosci.

Oggi l’autrice e una rappresentanza dell’Amministrazione comunale montonese sono in visita a Tione degli Abruzzi per presentare il libro e visitare i luoghi delle battaglie di Braccio.

Nel volume Diana, giovane colta e appassionata ricercatrice di Perugia, specializzata in Storia Medioevale e Rinascimentale, in compagnia di due studiosi autoctoni (Leonardo e Thomas), con l'intento di condurre la sua ricerca sulle orme di Braccio Fortebraccio in terra aquilana, conduce il lettore passo passo nella Valle dell'Aterno, attraverso un dettagliato itinerario, illustrato mediante documenti e riferimenti storico-artistici. La protagonista durante il suo percorso scoprirà altresì le straordinarie bellezze naturali di un territorio incontaminato, e arricchirà le sue conoscenze sulla cultura, sui sentimenti religiosi e sulle tradizioni con aneddoti e storie, interagendo con gli abitanti del luogo innamorati della loro terra.

L’evento rientra nel programma della “Donazione della Santa Spina”, che fino a domenica 22 agosto animerà il Borgo con mostre, eventi e spettacoli capaci di far immergere i visitatori nel clima del Medioevo. Al termine della presentazione di sabato, alla quale sarà presente anche l’autrice del libro, verrà donata alla comunità Montonese da Angelo Valentini l'opera scultorea di Massimo Arzilli "BRACCIO DA MONTONE".