Birba chi legge, ad Assisi è Festa delle storie per bambini e ragazzi

Storie lette, narrate, cantate, danzate, ma anche disegnate e drammatizzate lungo le vie e le piazze della città di Assisi: torna dall'8 al 10 settembre "Birba chi legge" Festa delle storie per bambini e ragazzi ideato e organizzato dall'associazione Birba in collaborazione con il Comune di Assisi e il patrocinio dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria, che ha anche ottenuto il riconoscimento Umbria Culture for Family.

Diversi i percorsi che si snoderanno in angoli suggestivi, anche inconsueti, che saranno scenario di esperienze indimenticabili per grandi e piccini insieme a ospiti e formatori prestigiosi. Tre le novità di questa edizione 2023: l’evento di chiusura del Festival ovvero una narrazione diffusa nel suggestivo scenario delle Fonti di Moiano che coinvolgerà cittadini e cittadine del territorio diretti da Monica Morini, attrice, autrice e regista del Teatro dell'Orsa; la neonata collaborazione con il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi e della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi grazie alla quale, in linea con lo spirito di condivisione di Birba, si realizzeranno una Mostra di libri tattili illustrati e di opere tattili, letture al buio e attività laboratori aperte a tutti e tutte. La terza novità è la presenza prestigiosa Libreria Spazio B**K di Milano, un faro per tutti gli appassionati di illustrazione e letteratura per ragazzi, che curerà il bookshop della Festa e un’avventura formativa in una giungla di libri provenienti da tutto il mondo insieme a Paolo Colombo.

Particolare rilievo sarà dato alla cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso nazionale “Una biblioteca in ogni scuola” - vinto quest’anno da “La biblioteca delle parole”, progetto della scuola primaria Alberoni di Piacenza - che si terrà, come di consueto, durante la mattina del giorno conclusivo della kermesse.

Il programma

Venerdì 8 settembre si inizia al chiostro della scuola Sant’Antonio con “Destini incrociati”, avventura formativa teorico-pratica a cura di SpazioB**K insieme a Paolo Colombo

Sabato 9 settembre

alle 9.30 alla galleria Le Logge ”In punta di dita”, laboratorio di lettura al buio a cura del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi e della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi

alle 10 al vicolo degli Esposti al Monte Frumentario “La zuppa dell’orco”, lettura a due voci e forse più con Alessandra Comparozzi e Mario Giuffrida

alle 11.15 alla sala delle Volte “Bugiardo! Favole e frottole del Gatto e la Volpe”, spettacolo di narrazione di e con Giulia Zeetti e Mirko Revoyera

alle 12.30 e alle 16.30 in piazza del Comune “On air!”, spettacolo di strada itinerante scritto e interpretato da Le Radiose, con parata su biciclette d'epoca

alle 15.30 alla chiesa di San Vitale “Ortica e l’ascolto della natura selvatica”, lettura cantata e laboratorio di disegno a cura di Marina Girardi

alle 15.30 alla sala delle Volte “Peculiar Pop-ups”, letture e giochi in inglese con Cristina's Joyful Books

alle 16 al chiostro della scuola Sant’Antonio “L’elefante gentile”, narrazione musicale di Raffaele Maltoni

alle 16.30 alla galleria Le Logge “Lego braille bricks” laboratorio didattico a cura del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi e della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi

alle 17.30 al Piccolo Teatro degli Instabili “Rodarissimo” spettacolo di narrazione di e con Monica Morini, Gaetano Nenna al pianoforte, collaborazione artistica Bernardino Bonzani, scenografie e oggetti Franco Tanzi

alle 18.30 al vicolo degli Esposti al Monte Frumentario “Blue Moon”, spettacolo poetico di e con Roberto Di Lernia

Domenica 10 settembre

alle 9.45 partenza da piazza del Comune per “Tra cielo e terra”, esplorazione urbana itinerante e creativa con Noemi Dicorato

alle 10 alla galleria Le Logge “Costruiamo un libro tattile”, laboratorio creativo a cura del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi e della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi

alle 10 alla chiesa di San Vitale “La farfalla e la lumaca”, narrazione musicale con Raffaele Maltoni

alle 10 nel vicolo della sala delle Volte “Mangiafiabe mostruose”, laboratorio di cucina con intermezzi fiabeschi con Sara Papazzoni e Rita Barabani

alle 10.30 e alle 12.30 e nel pomeriggio alle 15.30 e alle 17 in una location a sorpresa “Fausto Barile gran teatro dentro”, pop-up theatre di e con Roberto Di Lernia

alle 11.15 alla sala delle Volte “La luce fatata”, spettacolo di lanterna magica di e con Luciano Zeetti, Giulia Zeetti ed Enrico Mirabassi al pianoforte

alle 12.30 alla sala degli Emblemi premiazione del vincitore del Concorso nazionale Una biblioteca in ogni scuola

alle 15.30 alla galleria Le Logge “Lego braille bricks”, laboratorio didattico a cura del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi e della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi

alle 16 al chiostro della scuola Sant’Antonio “Alex smacchiatutto” narrazione musicale con laboratorio creativo a cura di Raffaele Maltone

alle 17 alla sala delle Volte “Peculiar pop-ups”, letture e giochi in inglese con Cristina's Joyful Books

alle 17.30 alle Fonti di Moiano “Birba chi legge”, narrazione diffusa con la partecipazione delle narratrici e dei narratori del corso “La voce delle storie”, ideazione e regia di Monica Morini

Sabato 9 e domenica 10 settembre

dalle 10 alle 19 in piazza del Comune Bookshop della Festa a cura di Spazio B**K

dalle 10.30 alle 18.30 alla galleria Le Logge “Aspettando… tocca a te! Umbria 2023”, mostra di libri tattili illustrati e di opere tattili a cura del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Assisi e della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi con il patrocinio di Nati per Leggere Umbria

Informazioni utili – Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito. Per prenotarsi è necessario inviare il modulo che si trova all'interno dell'evento al quale si desidera partecipare sul sito (https://www.birbachilegge.it/festa-delle-storie-2023). È necessario confermare la prenotazione il giorno prima e presentarsi agli appuntamenti prenotati almeno 15 minuti prima dell’orario di inizio.

In caso di maltempo, tutte le attività sono comunque confermate e si svolgeranno in spazi interni.