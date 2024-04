Perugia, buon compleanno biblioteca Sandro Penna: l'open day per raccontare 20 anni di attività

La biblioteca comunale Sandro Penna di Perugia festeggia venti anni di attività e cultura. Appuntamento a San Sisto sabato 6 aprile con open day dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. In programma giochi, letture, scrittura creativa, fumetti e tanto altro.

"Se già non la conosci sarà un'occasione per scoprire, con l'aiuto dei nostri bibliotecari, tutto quello che si può trovare nella struttura di San Sisto - spiegano dalla biblioteca - : un ricco patrimonio che comprende oltre a libri e periodici, audiolibri, dvd, cd musicali e giochi da tavolo; scaffali dedicati alla Letteratura gialla, Letteratura di viaggio, Fantasy, Graphic novel, Poesia e un’offerta articolata di materiali per bisogni speciali di lettura; una serie di attività volte alla promozione della lettura per adulti, bambini e ragazzi: letture ad alta voce, laboratori, corsi di fumetto, scacchi, informatica, scrittura creativa e lingua inglese, gruppi di lettura a tema, presentazione di libri e altro ancora".

E ancora: "Sarà così possibile, per i cittadini che verranno, rendersi conto di cosa sia veramente una biblioteca di Pubblica Lettura: un luogo per approfondire i propri interessi culturali ma anche luogo di incontro, socialità e confronto. Insieme ai volontari della Biblioteca dei Semi sarà organizzato anche uno “Scambio piante” e sarà valorizzato il punto di Bookcrossing sempre attivo in biblioteca".