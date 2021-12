A Bevagna l'8 Gennaio un incontro per calarsi "Nei panni della storia"

Per quanti amano approfondire i tempi della cultura e del passato, dal quale si traggono gli insegnamenti per il presente e i moniti per il furuto, si terrà a Bevagna sabato 8 gennaio 2022 un interessante incontro. "Nei panni della Storia - Viaggio nel mondo delle manifestazioni storiche", è il titolo dell'evento, in programma alle 16.30 presso l'Auditorium Santa Maria Laurentia.

A riferire sul tema saranno Francesco Franceschi, docente di Storia medievale, Università di Siena, Federico Marangoni, divulgatore, scrittore, docente, Università Primo Levi di Bologna e Marco Valenti, docente di Archeologia cristiana e medievale, Università di Siena. Introduce e coordina Federico Fioravanti, giornalista, ideatore e direttore del Festival del Medioevo