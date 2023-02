Bastia Umbra, doppio appuntamento alla biblioteca comunale "La Volpe"

Prezzo non disponibile

Continua il ricco calendario degli eventi della Biblioteca Comunale Alberto La Volpe

Il 14 febbraio giorno di San Valentino “Innamorati della Biblioteca”, per scaldare il cuore a tutti gli amanti della lettura sarà regalato un libro e una poesia

Il 15 febbraio, a partire dalle 17, con tanti bambini e bambine, con le mamme e i papà, con i volontari di Nati per leggere, Letture in maschera per festeggiare insieme il Carnevale

Info e prenotazioni: bibliotecabastia@sistemamuseo.it