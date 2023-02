Teatro, musica, divulgazione: il mese di eventi di Tourné è per tutti agosto

Un mese ricco di appuntamenti in scena in Umbria per la stagione Tourné promossa da Aucma e Mea Concerti che spazieranno dalla grande musica al crime, dalla filosofia alla letteratura, toccando Assisi, Orvieto, Narni, Perugia, Spoleto e Trevi.

Venerdì 10 marzo alle 21 alla sala dei Notari di Perugia Vite di Spinoza di e con Rick Du Fer, filosofo e divulgatore.

Quante volte è vissuto Spinoza? Eretico dal cuore d'oro, un reietto pieno di umanità e buone intenzioni, uno scomunicato dalla fede indefessa: Spinoza non solo fu tutto questo, ma il suo spirito è sopravvissuto, oltre il tempo e lo spazio, incarnandosi a più riprese dentro corpi e menti tra le più disparate. Scrittori, scienziati, autrici e filosofi, ma anche inventori, alieni e chi più ne ha più ne metta. Le vite di Spinoza sono tutte intorno a noi, dove meno ce le aspettiamo, perché il pensiero e le idee riescono a valicare quei confini che i nostri corpi non sanno superare.

L’evento, che rientra nel format “Foyer on air”, si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia. Prevendite su circuito TicketItalia

Domenica 12 marzo alle 21 alla sala dei Notari di Perugia Bouquet of madness. Nato dall’amicizia tra Martina e Federica, “Bom” ha rapidamente conquistato gli ascoltatori italiani, arrivando in cima alle classifiche dei migliori podcast sulle principali piattaforme di ascolto. "Bouquet of Madness" parla dei casi di cronaca nera più strani, assurdi e misteriosi in Italia e nel mondo, senza soluzioni ma con tante domande: in ogni puntata Federica e Martina raccontano due storie con un piacevole venatura di humor nero, portando alla luce le assurdità del comportamento umano.

Il titolo del podcast si ispira al monologo della follia di Ofelia nell’Amleto di Shakespeare, in cui viene descritto il Bouquet of Madness: «Vi è senso anche nel suo delirio; pensieri e rimembranze conformi», dice Laerte, mentre Ofelia illustra i fiori con cui si è adornata i capelli lungo il tragitto verso la follia.

L’evento, che rientra nel format “Foyer on air”, si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia. Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne

Venerdì 17 marzo alle 21 al teatro Mancinelli di Orvieto data zero Live 2023 - Racconti Unplugged, il nuovo tour di Fabrizio Moro che salirà sul palco con uno spettacolo unico ed emozionante in una dimensione teatrale intima e coinvolgente. Un viaggio in musica tra le più belle canzoni del suo repertorio per l’occasione riarrangiate e rivisitate. In scaletta brani tratti da ogni suo disco, in ordine cronologico, che hanno segnato le tappe più importanti del suo percorso dall’inizio della sua carriera fino ad oggi. Il cantautore presenterà inoltre per la prima volta live anche brani che saranno contenuti all’interno del suo nuovo progetto discografico, in uscita in primavera.

Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Orvieto. Prevendite su circuito TicketOne

Sabato 18 marzo alle 21 alla sala Smac di Narni L’urlo dell’africanità concerto di Lisa Manara, accompagnata dalle note della chitarra di Aldo Betto.

Un live che si focalizza sulle canzoni di Nina Simone, Miriam Makeba, Cesaria Evora e Fatoumata Diawara, arricchito da sonorità soul, funk ed echi africani, creando un sound moderno, del tutto personale, grazie anche a brani dalle sonorità capoverdiane, sfruttando la forma canzone, che nei concerti viene portata ad una dimensione più istintiva e libera.

L’evento, che rientra nel format “Foyer on air”, si realizza in collaborazione con il Comune di Narni. Ingresso libero con prenotazione: costanza@meaconcerti.com

Venerdì 24 marzo alle 21 alla sala dei Notari di Perugia Smettere di fumare baciando: dopo la bellezza di sei lunghi anni, Guido Catalano torna alla poesia con una nuova raccolta dal titolo “Smettere di fumare baciando”. La naturale conseguenza del gioioso evento è l’omonimo tour che, in parole povere, significa che potrete incontrare il vostro poeta preferito in giro per l’Italia, armato di microfono, nuove stupefacenti poesie e un’invidiabile forma fisica.

Uno spettacolo per voce sola nel quale si alternano poesie inedite e vecchi cavalli di battaglia, dove l’amore, declinato in mille sfaccettature trionfa assieme a un affastello di altre emozioni e stati d’animo, quali la malinconia, la speranza, lo stupore, la sorpresa, la nostalgia, l’ansia, il desiderio sessuale, la paura, la felicità, i gatti.

L’evento, che rientra nel format “Foyer on air”, si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia. Prevendite su circuito TicketItalia

Sabato 25 marzo alle 21 al teatro Caio Melisso di Spoleto concerto sulle note di Claudio Vignali, pianista dalle grandi doti interpretative, dotato di una tecnica sopraffina e piena di colori, nonché studioso di musica classica e improvvisazione.

L’evento, che rientra nel format “Foyer on air”, si realizza in collaborazione con il Comune di Spoleto. Ingresso libero con prenotazione: costanza@meaconcerti.com

Mercoledì 29 marzo alle 21 al teatro Morlacchi di Perugia, un sold out a cui si aggiunge la seconda data del 3 maggio, tappa di Una notte con: Fast Animals and Slow Kids - Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera, tour dei Fast Animals and Slow Kids.

La formazione inedita che vedrà accanto a Aimone Romizi (voce, chitarra, percussioni), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (Chitarre) una piccola orchestra da camera per dare nuova veste ai brani che hanno segnato i quindici anni di storia dei Fask (dai primi passi nel 2008 passando dal primo vero album nel 2011 fino all’ultimo disco nel 2021 seguito dal tour dello scorso anno) in quello che si preannuncia come un vero e proprio viaggio in quattro atti che ripercorrerà la storia e la crescita di quattro uomini che hanno cominciato il loro percorso insieme all’inizio dei vent’anni.

L’evento si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia. Prevendite per il concerto del 3 maggio su circuiti TicketItalia e TicketOne

Mercoledì 29 marzo alle 21 al teatro Clitunno di Trevi si va sulle note dei 40 Fingers che, con oltre 90 milioni di visualizzazioni su Youtube e Facebook, sono tra i nuovi fenomeni crossover acclamati in tutto il mondo.

In scena un favoloso quartetto di chitarre nato nel 2018. Ognuno di loro con una forte influenza musicale e un background diverso, i 40 Fingers esplorano nuovi suoni all'insegna del fingerpicking combinato con il loro stile unico, che offre uno straordinario repertorio di famose canzoni rock/pop sapientemente arrangiate per quattro chitarre (da Queen ai Toto, dai Dire Straits a Eric Clapton, da Astor Piazzolla ai Beatles).

L’evento, che rientra nel format “Foyer on air”, si realizza in collaborazione con il Comune di Trevi. Prevendite su circuito TicketOne

Venerdì 31 marzo alle 21 al teatro Lyrick di Assisi The dark side of the moon 50th anniversary, concerto dei Pink Floyd Legend.

La band, oggi riconosciuta da pubblico e critica come il gruppo italiano che rende il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, celebrerà il 50esimo anniversario dell'uscita di "The dark side of the moon", disco entrato nel mito per numero di copie vendute, per la tecnica di registrazione, per i temi proposti, per la sua bellezza e, per certi versi, anche per la semplicità delle melodie, che segna l’inizio della maturità artistica dei Pink Floyd.

Nelle due ore di concerto, oltre all'esecuzione integrale del capolavoro del 1973, i Legend riproporranno tutti i più grandi successi della band inglese, avvalendosi di un incredibile nuovo disegno luci e laser e di sorprendenti effetti scenografici che, uniti alla fedeltà degli arrangiamenti, ai video dell’epoca proiettati su schermo circolare di 5 metri, agli oggetti di scena, ricreano quel senso di spettacolo totale per vivere un'indimenticabile “Floyd experience”.

L’evento si realizza in collaborazione con il Comune di Assisi. Prevendite su circuito TicketOne