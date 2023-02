Seeking Unicorns con Chiara Bersani

La stagione 22/23 del teatro Morlacchi di Perugia prosegue con Seeking Unicorns ideato, creato e interpretato da Chiara Bersani in scena all'Auditorium Santa Cecilia sabato 18 febbraio – due repliche alle 16.45 e alle 21 – nell'ambito della Rassegna di danza “Perché non ballate?”.

Chiara Bersani è una performer e autrice italiana attiva nell’ambito delle Performing Arts, del teatro di ricerca e della danza contemporanea. Sia come interprete che come regista/coreografa si muove attraverso linguaggi e visioni differenti. I suoi lavori, presentati in circuiti internazionali, nascono come creazioni in dialogo con spazi di diversa natura e sono rivolte prevalentemente a un pubblico “prossimo” alla scena.