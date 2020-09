Assisi On Live, ultimi appuntamenti per chiudere la stagione artistica estiva della città serafica

Ultimi appuntamenti artistici ad Assisi per Assisi OnLive, itinerari tra musica, teatro, letteratura e arte promossi in sinergia dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, il Piccolo Teatro degli Instabili, l'Associazione Culturale Riverock, l'Associazione Umbra Canzone e Musica d’Autore e l'Associazione Culturale Zona Franca, con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune della Città di Assisi.

Il 6 settembre doppio appuntamento: alle ore 09.30 sul Monte Subasio prenderà il via una passeggiata letteraria con Gabriella Genisi, durante cui la scrittrice si confronterà con Anna Maria Romano sull'ultimo suo libro "I quattro cantoni" e sull'intrigante protagonista, il commissario Lolita Lobosco. Evento in collaborazione con Associazione Culturale Clizia.

La Rocca Maggiore alle 18.00 sarà invece teatro di una delle sette tappe estive di “Talismani per tempi incerti”, tour di Vasco Brondi, che dopo aver concluso un anno e mezzo fa il progetto artistico de “Le luci della centrale elettrica”, torna ad esibirsi dal vivo con uno spettacolo nato proprio in questi mesi così particolari e complicati, tra canzoni, poesie, riflessioni e sonate per pianoforte, violoncello e chitarre soliste. Ad accompagnare l’artista sul palco saranno Andrea Faccioli (chitarra), Daniela Savoldi (violoncello) e Angelo Trabace (pianoforte).

Il 13 settembre appuntamento all'Anfiteatro Pro Civitate Christiana alle ore 21.15 con Cristiano Godano tra musica e parole.

A chiudere il sipario di Assisi OnLive il 17 settembre alle ore 21.15 all’Anfiteatro della Pro Civitate Christiana sarà Franco Arminio con “La cura dello sguardo. Nuova farmacia poetica”.