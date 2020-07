Assisionlive, un'estate di eventi, musica ed emozioni

La città di Assisi crede fermamente nella cultura come recupero degli spazi di socialità e anche come rilancio, e lo fa grazie alla collaborazione delle principali associazioni del territorio assieme al Comune. In questo modo, lavorando in sinergia affinché nei prossimi mesi di agosto e settembre torni finalmente a interagire dal vivo con il pubblico.

Il progetto Assisi OnLive, ideato e realizzato dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco, dal Piccolo Teatro degli Instabili, dall’Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore, dall'Associazione Culturale Riverock e da Zona Franca, che, su sollecitazione e con la collaborazione del Comune di Assisi, si sono unite per dar vita a un cartellone di qualità con itinerari d’estate tra musica e teatro che si inseriscono nella programmazione estiva di Assisi.

Insieme, dunque, queste associazioni con il patrocinio e la co-organizzazione del Comune della Città di Assisi, hanno così progettato di dar vita ad Assisi OnLive, itinerari d’estate tra musica d’autore, teatro e letteratura che andranno in scena nella capitale serafica dall’8 agosto al 17 settembre con un programma eterogeneo per tutti i gusti.

Il programma

Sabato 8 agosto alle ore 21.15 presso la Piazza Inferiore di San Francesco ad aprire la rassegna di eventi sarà il concerto dell'Assisi Summer School Choir, direttore David Skinner, musiche di Tallis, Gibson

Il 13 agosto nel Giardino degli Incanti della Rocca Maggiore protagonisti del palcoscenico saranno Rachele Andrioli e Rocco Nigro.

Il 15 agosto nella Piazza Superiore della Basilica di San Francesco alle ore 06.00 ad andare in scena sarà il suggestivo "Concerto all'alba" a cura dell'Orchestra della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco. Musiche di A. Vivaldi, con Angelo Cicillini (violino), Giacomo Silvestri (oboe), Ivo Scarponi (violoncello), Ermanno Vallini (violoncello), Padre Giuseppe Magrino OFM conv - direttore.

Dal 17 al 28 agosto si terrà A Teatro nel Bosco, laboratorio intensivo nel gioco del teatro a cura di Giulia Zeetti nel verde Bosco di San Francesco (FAI), dove i bambini potranno vivere un’esperienza creativa a contatto con la natura con performance finale ispirata a “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare.

Il 20 agosto ci sarà un doppio appuntamento: una passeggiata letteraria con Sandro Frizzerio, durante cui l’autore dialogherà con Anna Maria Romano sul suo ultimo libro “Sommersione”. Evento in collaborazione con Associazione Culturale Clizia e Associazione I Tuoi Cammini. Alla Rocca Maggiore si terrà invece la messinscena del nuovo spettacolo di Ascanio Celestini, Barzellette.

Il 24 agosto alla Rocca Maggiore ancora spazio al teatro con Claudio Bisio e Gigio Alberti. “Ma tu sei felice?” diventa appuntamento teatrale.

Dal 26 al 30 agosto la Sala delle Logge ospiterà “Metamorfosi Evolutive”, mostra di Chiara Monaco.

Dal 28 al 30 agosto al via un “Laboratorio di ricerca sul movimento” a cura della danzatrice Lucia Guarino.

Il 29 agosto arrivano in scena nella Piazza Inferiore di San Francesco Teho Teardo ed Elio Germano con “Viaggio al termine della notte” liberamente tratto dal capolavoro di Louis-Ferdinand Céline in una versione completamente rinnovata nelle musiche e nei testi.

Il 30 agosto nella Piazza Inferiore di San Francesco sarà la volta di The Franciscan Singers, musiche di p. I. Lukačić, p. S. Reina, p. E. Trabattone, p. G. B. Martini, p. G. Paolucci, p. F. M. Benedetti p. A. Borroni. La Rocca Maggiore ospiterà invece “Albero ma estro” il nuovo spettacolo - concerto di Gio Evan.

Il 6 settembre altro doppio appuntamento: alle ore 09.30 sul Monte Subasio prenderà il via una passeggiata letteraria con Gabriella Genisi, durante cui la scrittrice si confronterà con Anna Maria Romano sull'ultimo suo libro "I quattro cantoni" e sull'intrigante protagonista, il commissario Lolita Lobosco. Evento in collaborazione con Associazione Culturale Clizia. La Rocca Maggiore sarà invece teatro di una delle sette tappe estive di “Talismani per tempi incerti”, tour di Vasco Brondi tra canzoni, poesie, riflessioni e sonate per pianoforte, violoncello e chitarre soliste. Ad accompagnare l’artista sul palco saranno Andrea Faccioli (chitarra), Daniela Savoldi (violoncello) e Angelo Trabace (pianoforte).

Il 13 agosto appuntamento alla Rocca Maggiore con Cristiano Godano tra musica e parole.

A chiudere il sipario di Assisi OnLive il 17 settembre all’Anfiteatro della Pro Civitate Christiana sarà Franco Arminio con “La cura dello sguardo. Nuova farmacia poetica”.

www.assisionlive.it per tutte le info