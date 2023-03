Aspettando Tanganica, a Popup arrivano Gero Arnone ed Eliana Albertini

Seconda tappa di avvicinamento verso Tanganica – Libero stato della risata, festival dell'umorismo e varie amenità in programma a Perugia a fine maggio: sabato 18 marzo, alle 18.30, la libreria e spazio culturale POPUP in via Birago ospiterà la presentazione del libro La vita della mia ex per come la immagino io, di Gero Arnone ed Eliana Albertini, edito da Minimum Fax. Con gli autori – Arnone, autore televisivo e sceneggiatore, Premio della Satira di Forte dei Marmi per i cortometraggi realizzati per Propaganda Live, e Albertini, illustratrice e fumettista, nel 2019 premio Nuove Strade al festival Napoli Comicon – dialogherà Daniele Pampanelli, graphic-designer e coordinatore artistico del collettivo Becoming X.

La vita della mia ex per come la immagino io

Gero, l’autore di questo libro, dice cose terribili, nascondendosi dietro l’alibi della comicità. Eliana, la fumettista di questo libro, lo accompagna finché può, allibita come tutti noi dalla possibilità di scherzare su qualsiasi cosa.

In questo volume non c'è alcuna morale, ma una composta ferocia che non risparmia nulla, né il declino del maschio contemporaneo, né l’attivismo ottuso e neppure il patriarcato, il sesso o l’amore.