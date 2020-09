"Aspettando Poesiæuropa", un evento sulla ricerca culturale per costruire "visioni" del futuro

L'associazione di promozione sociale Spazio Humanities che, da inizio 2020, gestisce anche il progetto culturale Umbrò Cultura presiduta da Maria Borio, annuncia una nuova iniziativa sperimentale e innovativa incentrata sulla poesia, la narrativa, la storia, la filosofia, le arti visive e la musica, per valorizzare la ricerca in ambito culturale.

Sarà un'edizione speciale ‘aspettando Poesiæuropa’, in programma dal 23 al 25 settembre 2020 con partecipazione gratuita, in collaborazione con il Centro di Poesia & Scritture Contemporanee a cura di Marco Giovenale e Valerio Massaroni.

Nello spirito dell’iniziativa Poesiæuropa – che, inaugurata nel luglio del 2019 all’Isola Polvese, riflette sul valore delle radici umanistiche e sulla situazione culturale e politica europea a partire dalle voci della poesia, verranno presentati alcuni libri usciti durante il lockdown e il dialogo sarà incentrato su alcuni aspetti dell’immaginario del tempo che stiamo vivendo.

Nella difficoltà contingente di poter allestire un evento come Poesiæuropa – nato con una radice internazionale, che ha ricevuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e che lo ha riconfermato per questa edizione e per i prossimi tre anni, l’APS Spazio Humanities ha deciso di non proporre un’edizione completa, ma un interim in attesa dei tempi migliori per la costruzione di progetti. Il motto dell’associazione Spazio Humanities è, dunque, ‘costruiamo visioni!’. Un motto da condividere con tutti i partecipanti all’iniziativa.

Le case editrici coinvolte: Archinto, Amos Edizioni, Ben-Way Series, Einaudi, Elliot, Interlinea, Interno Poesia, MarcosyMarcos, Terra d'ulivi Edizioni, Sonzogno.

Da mercoledì 23 settembre a venerdì 25 settembre, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, gli incontri sono pensati per un doppio canale di fruizione: le giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 si svolgeranno via StreamYard e potranno essere seguite attraverso la pagina facebook Umbrò Cultura (https://www.facebook.com/umbrocultura/). Nella giornata di venerdì 25, invece, si svolgerà in presenza e all’aperto presso la Terrazza di Umbrò un reading di quattro giovani autori: Franca Mancinelli, Dimitri Milleri, Bernardo Pacini, Federica Ziarelli.

Dopo la lettura, alle ore 19:30, un after reading con Elio Cagnizi Acoustic Quartet in concerto:Toti Panzanelli-chitarra; Andrea Rellini-violoncello; Nicola Polidori-batteria; Elio Cagnizi-basso e voce con brani di musica inedita e edita.

Programma

Mercoledì 23 Settembre

ore 18:00 > via StreamYard

Spazi di natura

Elisa Biagini e Federico Italiano

ore 18:40 > via StreamYard

Osservazioni, letterali. Su Nathalie Quintane

Marco Giovenale e Vincenzo Ostuni

Giovedì 24 Settembre

ore 18:00 > via StreamYard

Oracoli nel presente

Giulio Mozzi e Laura Pugno

ore 18:40 > via StreamYard

Lyra giovani. Una collana di poesia

Franco Buffoni, Tommaso Di Dio, Samir Galal Mohamed, Angelo Nestore

ore 19:30 > via StreamYard

Memorial. I classici, il contemporaneo

Alice Oswald, Rossella Pretto e Marco Sonzogni

Venerdì 25 settembre

ore 18:00 > La Terrazza di Umbrò, Via S. Ercolano 2 - Perugia

Attraversamenti, proiezioni, passaggi

Franca Mancinelli, Dimitri Milleri, Bernardo Pacini, Federica Ziarelli

ore 19:30 > La Terrazza di Umbrò

Elio Cagnizi Acoustic Quartet in concerto

Prenotazione consigliata scrivendo a info@umbrocultura.com. Per assistere nell’audience al concerto è gradito un contributo libero.