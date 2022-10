Arte e musei dedicati ai più piccoli con “UAU - L’arte di essere bambini” tra Panicale e Montefalco

L'arte spiegata ai bambini. Dopo il successo al Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco, tornano infatti gli appuntamenti gratuiti con il progetto “UAU – L’arte di essere bambini”, ideato da Archi’s Comunicazione, per avvicinare le femigile in particolare i più piccoli al mondi dell'arte. Venerdì 7 ottobre l'iniziativa farà tappa a Panicale nell’ex chiesa del Rosario e domenica 9 ottobre a Montefalco, nel Complesso museale di San Francesco, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo.

I bambini e le loro famiglie saranno coinvolti in divertenti laboratori educativi, trekking urbano e visite guidate che trasformeranno in gioco l’esperienza al museo.

Il progetto “UAU” è co-finanziato dalla Regione Umbria. Ha previsto la campionatura di tre oggetti d’artista per conoscere dal vivo le opere di ogni realtà museale e giocare con oggetti semplici ma innovativi, lasciando impresso un bel ricordo in modo divertente. Per questa prima edizione il curatore e storico dell’arte Marcello Smarrelli, consulente artistico del progetto, ha invitato l’artista Lucamaleonte ad intervenire sugli oggetti prodotti da “UAU”. Sono tre i prototipi declinati per ciascuna realtà museale: un gioco da tavolo in cartone ispirato al Gioco dell’Oca, un puzzle con immagini ispirate alle opere del museo e una tazza in ceramica ideata del designer Luca Binaglia. I tre oggetti saranno protagonisti degli appuntamenti presso le realtà museali per bambini e loro famiglie.

Il programma degli appuntamenti

L’appuntamento di venerdì 7 pomeriggio è alle ore 17 alla chiesa del Rosario per esplorare il legame dell’artista Beverly Pepper con il borgo di Panicale: dopo la presentazione del progetto “UAU” e la proiezione del video promozionale, seguirà il laboratorio per bambini della scuola primaria a cura di Becoming X – Art+Sound Collective e il trekking urbano per bambini e famiglie “Panicale Contemporanea” a cura di Sistema Museo. Le attività verranno svolte contemporaneamente in modo da garantire la turnazione e la partecipazione per tutti. Per le prenotazioni al laboratorio scrivere a cultura@comune.panicale.pg; per il trekking tel. 075 837433 - panicale@sistemamuseo.it.

Domenica 9 ottobre l’appuntamento sarà alle 15.30 al Complesso museale di San Francesco di Montefalco sempre con la doppia attività: il laboratorio per bambini della scuola primaria a cura di Becoming X – Art+Sound Collective e la visita guidata al museo per scoprire il legame di San Francesco con la città di Montefalco, in collaborazione con Maggioli Cultura. Per le prenotazioni: tel. 0742 379598 - museomontefalco@gmail.com.

I giochi e prodotti di “UAU” sono stati realizzati in stretta collaborazione con le tre realtà museali coinvolte nella fase iniziale, appunto il Museo della Canapa di Sant’Anatolia di Narco, l’anfiteatro dell’artista Beverly Pepper a Panicale e il Complesso museale di San Francesco di Montefalco.

“UAU - L’arte di essere bambini” è un merchandising esperienziale, innovativo ed ecosostenibile personalizzato per ogni realtà museale che unisce arte, cultura, design, innovazione e tradizione. Assume il doppio ruolo di promuovere sia il merchandising sia il territorio regionale sotto un punto di vista nuovo e divertente, mettendo le future generazioni al centro e collegando ulteriormente la storia al mondo moderno e alle nuove tecnologie.