Anime torbate, i caffè letteraio-degustative del Rotaract Perugia Trasimeno parte da Antonio Lena

Mercoledi 29 marzo alle 21.30 presso il bar “Collins” dell'Hotel Brufani si inaugura la stagione dei Caffè Letterari d’Italia e d’Europa a doppia valenza degustativo-letteraria.

L’evento Anime Torbate, organizzato dal Rotaract Club Perugia Trasimeno di cui è presidente in carica Francesco Lanterna, consiste in una degustazione alla scoperta di un mondo poetico, fatto di parole evocative e suggestive in un viaggio tra il passato e il presente, vedrà come ospite il medico scrittore Antonio Lera, presidente dell’associazione Agape Caffè Letterari d’Italia e d’Europa, Past Presidente del RC Teramo Est, Past Presidente e Fondatore del RC Hatriaticum Piceno, socio del Rotary E-Club of Latino America, presieduto da Yojana Leòn. L’evento su prenotazione riveste un’importanza unica conferendo ai caffè letterari quella dimensione degustativo-letteraria che appartiene alla filosofia del gustare la vita che spezza e si allontana da una quotidianità mordace e superficiale in cui la fretta consumatoria fa posto al prendersi tempo per se stessi, per essere oltre l’apparire.