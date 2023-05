AmMappa, il laboratorio sul paesaggio sonoro e audiovisivo urbano

Un laboratorio sul paesaggio sonoro e audiovisivo urbano completamente dedicato al quartiere di San Sisto, a Perugia, per capire come suona il presente e il futuro della zona per i cittadini. Si chiama AmMappa e sarà a cura dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci”, che dal 5 al 13 maggio prossimi sarà operativa sul posto, grazie alle sedi del Teatro Brecht e della Biblioteca Penna che la ospiteranno, con gli studenti del corso di Etica della comunicazione del Biennio di Brand Design territoriale, tenuto dal professor Moreno Barboni che li coordina.

Una iniziativa che si realizza nell’ambito del progetto S.C.O.S.S.A. (Sistema Cultura Open San Sisto Arte) realizzato dal Consorzio ABN (con il coordinamento di Irene Velloni), in partenariato con il Comune di Perugia e l’associazione I Rioni di San Sisto, con il sostegno della Fondazione Perugia. Referente per le attività di “welfare culturale” del progetto di quartiere è Beatrice Ripoli, direttrice artistica del centro di produzione teatrale Fontemaggiore.

“All’interno del corso di Etica della comunicazione del Biennio di Brand Design territoriale – spiega il professor Moreno Barboni - è nata l’esigenza di realizzare un laboratorio per mettere in atto l’approccio, portato avanti rispetto alla disciplina, del fare ricerca sul campo. In tal senso, si è partiti da un laboratorio sul paesaggio sonoro urbano del quartiere di San Sisto, dove è in corso il progetto S.C.O.S.S.A. Un progetto il cui obiettivo è quello del coinvolgimento dei cittadini (modello ‘grassroots’) nelle pratiche culturali contemporanee e della valorizzazione dalla cultura espressa in ambito popolare. Le domande di partenza che si pone il progetto sono quelle della percezione del presente del quartiere e della proiezione dello stesso nel futuro da parte dei suoi abitanti”.

In cosa consiste. I lavori del laboratorio intensivo procederanno ad una mappatura mediante riprese sonore, fotografiche, cinematografiche e video, tramite tre gruppi dedicati condotti dai docenti, ognuno dei quali affronterà anche il tema della geografia umana e della memoria urbana tramite interviste concordate e interviste sul campo nei luoghi vissuti dagli abitanti e dai personaggi del quartiere, ai quali si chiederà anche tramite i rappresentanti e gli archivi della comunità di prossimità (Associazione dei Rioni, banda musicale “Amici dell’Arte”, gruppo Ingrifati e Palestra popolare, Centrodanza, Scuola di musica Jester e così via) di partecipare alla creazione condivisa del ritratto audiovisivo di un quartiere storico del dopoguerra, alla ricerca di un centro, che potrebbe fungere da progetto pilota di altri interventi.

Gli step e le iniziative in programma. Da queste premesse è nata la collaborazione tra il Consorzio ABN e l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, frutto di un progetto di laboratorio, nell’ambito del corso di Etica della comunicazione, condotto dal sound artist Federico Ortica (https://federicoortica.com/bio/) sul paesaggio sonoro urbano del quartiere per la realizzazione di un database (audio, foto, video, interviste sul campo, ecc.) che sarà poi restituito e narrato in forma corale di evento musicale e audiovisivo nel tardo pomeriggio del 13 maggio presso il Teatro Brecht. La conduzione artistica, data l’estensione dell’area d’indagine sonora e audio-video, suddivisa in quattro macroaree, sarà coadiuvata dal sound designer Nicola Frattegiani (https://www.nicolafumofrattegiani.com/bio) e affiancata da un progetto (in anteprima 2023 e di restituzione definitiva nel 2024) di composizione audiovisiva di un documentario creativo di etnografia urbana in tecnica mista (pellicola 8mm. e video), realizzato dal film-maker, videomaker e fotografo con numerose esperienze internazionali, residente e operante in Irlanda, Luca Truffarelli (https://www.lucatruffarelli.com/bio).



Il gruppo del laboratorio. Parteciperanno ai gruppi di lavoro del laboratorio 25 allieve e allievi della Scuola di Progettazione e Arti Applicate (coordinatrice Elisabetta Furin) - biennio di Brand Design territoriale (coordinatore Marco Tortoioli Ricci): Bellini Baldella Noemi, Caciotto Gabriele, Capperucci Kimberly, Corradino Nazario, Diotallevi Lucia, Facciadio Alice, Incandela Stefano, Giorni Samuele, Grecuccio Lorenzo, Ma Haouyu, Maglioni Chiara, Mancarella Daniela, Monterrubio Manrique Elisa (Erasmus), Paganini Tommaso, Pei Yang, Santarelli Chiara, Shao Qi, Spitoni Lorenzo, Tognoloni Veronica, Violini Giulia, Zhao Xinbo, Zhang Xin, Zhang Yi, Zhu Hao, Zicci Giovanni (documentazione audio, foto, video, interviste sul campo e grafica).