Ameria Festival, un viaggio nella cultura fra arte, poesia e lirica di rilevanza nazionale

La prosa, la danza, l’opera e la compresenza di generi musicali differenti, ma anche momenti di approfondimento culturale, storico e sociale saranno i protagonisti dell’ottava edizione dell’"Ameria Festival”, promosso e organizzato dalla Società Teatrale e dal Comune di Amelia, in programma dal 25 settembre fino al 7 novembre 2020 nella città del Germanico. Sei week-end, che metteranno al centro la pluralità delle arti dello spettacolo, valorizzata dal palco suggestivo del Teatro Sociale di Amelia, nel pieno rispetto delle normative per la prevenzione del contagio da covid-19.

La manifestazione si pone su un piano di rilievo nazionale, pertanto sono attesi spettatori e artisti da ogni dove.

Il programma

Il taglio del nastro di Ameria Festival è in programma venerdì 25 settembre alle ore 20.30 con l’evento inaugurale che, come sempre, vedrà protagonista la danza e l’opera, a cura, quest’anno, dell’orchestra sinfonica di Europa Musica. In scena il “Bolero” di Maurice Ravel, con la coreografia di Gennaro Siciliano. A seguire “I Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo, protagonisti Francesca Romana Tiddi (Nedda), Gianluca Zampieri (Canio), Paolo Drigo (Tonio), Nicolas Causero (Beppe) e Michele Soldo (Silvio).

Novità dell’edizione 2020: “I giovedì della cultura”

Novità assoluta e di grande interesse culturale dell’ottava edizione dell’Ameria Festival sono “I giovedì della cultura”. Sei appuntamenti a cadenza settimanale dall’1 ottobre al 5 novembre, per fare un passo in avanti verso una comprensione più consapevole della storia dell’uomo, dalla filosofia ai conflitti politici, sociali ed economici dei nostri giorni.

Sarà centrale, in questa ottica, il convegno medico-scientifico in programma il 22 ottobre alle ore 17 al Teatro Sociale dal titolo “L’impatto del covid sulla sanità, la cultura, la giustizia e l’economia: le prospettive di ripresa”: un incontro di alto livello, patrocinato dall'Ordine dei medici, che vedrà impegnati per la sanità un noto medico ternano esperto di riabilitazione intensiva, un alto magistrato penalista per la giustizia e l’illustre accademico Cesare Imbriani per l'economia. Un altro riflettore verrà puntato sull’analisi politica delle grandi potenze mondiali e le ricadute sulle comunità territoriali, con la conferenza del saggista e popolare direttore del Tg2 della RAI Gennaro Sangiuliano dal titolo: “La nuova geopolitica globale: Putin, Trump e Xi Jinping a confronto” (Sala della Pinacoteca, 29 ottobre, ore 17). E poi il ritorno di Marco Frittella, giornalista Rai, che presenterà il suo nuovo libro "Italia Green" (Sala Conti Paladini, 15 ottobre, ore 17).

Il ciclo di incontri si chiuderà con “Il ruolo sociale ed economico degli istituti assicurativi, in situazioni di crisi pandemica e nelle fasi successive" il 5 novembre alle 17.00 al Teatro Sociale, che vedrà Luigi Guidoni, segretario generale della Fondazione ANIA, gettare dei semi di ottimismo sull'attuale contingenza socio-sanitaria critica, illustrando possibili soluzioni e prospettive d'intervento delle imprese assicuratrici (Teatro Sociale, 5 novembre, ore 17).