Il ruolo delle Fondazioni di origine bancaria e delle imprese sociali nei processi di trasformazione del welfare. È intorno a questo tema che ruoterà il convegno “Alleanze tra imprese sociali e fondazioni per lo sviluppo del territorio”, promosso da Fondazione Perugia, Iris Network e Università degli Studi di Perugia per mettere a confronto il mondo delle imprese sociali e quello della filantropia. L’appuntamento è per sabato 10 giugno alle ore 11 nella sede della Fondazione, a Palazzo Graziani di Perugia.

L’incontro andrà a concludere la due giorni del “Colloquio Scientifico sull’impresa sociale”, iniziativa alla sua XVII edizione, che Iris Network – la rete che collega i principali attori della conoscenza nell’ambito dell’impresa sociale in Italia – dedica alla presentazione e discussione di contributi scientifici sull’impresa sociale, sulle sue caratteristiche costitutive e sulle strategie che ne possono favorire lo sviluppo.

Al convegno interverranno il Presidente di ACRI, l’Associazione che riunisce le Fondazioni di origine bancaria, Francesco Profumo, il Presidente di Fondazione Perugia Cristina Colaiacovo, il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno Mario Tassi, il Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Maurizio Oliviero e il Presidente di Iris Network e Professore di Economia politica all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Marco Musella. I lavori saranno moderati da Francesca Picciaia, Professore di Economia aziendale all’Università degli Studi di Perugia.

Muovendo dalla natura e dalle diverse funzioni di imprese sociali e Fondazioni, l’incontro intende far emergere le possibili sinergie per contribuire alla crescita del territorio, alla luce delle trasformazioni socio-economiche in atto e anche attraverso la condivisione dei risultati e degli impatti che gli interventi delle Fondazioni hanno sulle comunità di riferimento.