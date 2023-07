Al Frontone le "Cronache private" di Valentina Parasecolo

Prezzo non disponibile

Una storia d'amore, un giallo, un caso di omicidio, l'Italia degli anni Sessanta e questioni politiche che nessuno vuole svelare. Tutto questo è “Cronache private”, il romanzo d’esordio della giornalista Valentina Parasecolo che sarà presentato sabato 8 luglio alle 18.30 ai Giardini del Frontone di Perugia.

A dialogare con l’autrice, durante l’incontro organizzato dalla libreria Mannaggia e T-Trane, saranno le giornaliste Francesca Marruco ed Egle Priolo. Un'occasione per raccontare la vita di Giovanni e Dora e appassionarsi alla drammatica vicenda di Sergio Rambaldi, basata sulla storia vera di Ermanno Lavorini, bimbo scomparso e ucciso nel 1969.

"Con una scrittura avventurosa Valentina Parasecolo – si legge nella sinossi del libro edito da Marsilio - ricostruisce un pezzo di storia dell’Italia giovane e bella degli anni Sessanta, dopo gli orrori della guerra e prima degli eccessi degli anni di piombo; Giovanni e Dora, e chi legge con loro, vedono fiorire una nazione che lascia indietro costumi e modi che tuttavia rimangono in agguato nel buio. Come sottoterra. Come i reperti etruschi".

Un viaggio tra Maremma, Lombardia, i confini tra Umbria e Lazio che arriva fin sulla Luna.