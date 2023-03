"Akademeia: l'orizzonte etico", con Massimo Carboni iniziano gli incontri delle Belle Arti

"Akademeia: l'orizzonte etico" è il titolo della conferenza che sarà tenuta dal professor Massimo Carboni all’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, venerdì 24 marzo, alle 17.30, nell’Aula Magna “Ercole Farnese”. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti con protagonisti storici dell’arte e artisti di chiara fama organizzato sotto la neo direzione di Tiziana D’Acchille per aprire le porte dell’antica istituzione a dibattiti sull’arte contemporanea, ospitando conferenze, presentazione di libri e lezioni magistrali, rivolte sia agli studenti, sia al pubblico esterno, con l’obiettivo di affiancare alla didattica la produzione artistica e la ricerca.

Focus Accademie. L’appuntamento di venerdì sarà focalizzato sull’attività delle Accademie. «L’arte ha origine al di là di tutti i metodi. Essa non è di per sé insegnabile» diceva Walter Gropius inaugurando la Scuola del Bauhaus. Insegnare l’arte è possibile? ? impossibile? Ci si deve limitare a trasmettere soltanto la dimensione tecnica delle pratiche artistiche? Occorre approfondire la potenza interrogativa di tali domande non solo da punto di vista estetico ma soprattutto da quello etico. L’insegnamento artistico sarà allora un rigoroso, disciplinato, scrupoloso esercizio attorno all’Impossibile? A queste e altri interrogativi risponderà la conferenza del professor Carboni, storico e critico dell'arte, docente di Estetica. Carboni ha insegnato nelle Accademie di Belle Arti di Firenze e Roma

e tenuto corsi e seminari anche nelle Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari, di Beni Culturali dell'Università La Tuscia di Viterbo e di Lettere Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma.

Massimo Carboni, negli anni Ottanta e Novanta, è stato a lungo attivo come critico d'arte curando numerose mostre personali e collettive presso gallerie private e spazi pubblici. Ha collaborato come curatore e come autore di saggi in catalogo alle edizioni del 1993, del 1997 e del 2011 della Biennale di Venezia. Da tempo, si occupa principalmente dei rapporti tra filosofia e arti moderno-contemporanee e collabora alla redazione dell'Enciclopedia Treccani. Ha curato la nuova edizione di alcune tra le opere di Gillo Dorfles, Cesare Brandi, Gilles Deleuze-Félix Guattari e Theodor Adorno.

Tra le sue pubblicazioni: L'Impossibile Critico. Paradosso della critica d'arte; Cesare Brandi. Teoria e esperienza dell'arte; il Sublime è Ora. Saggio sulle estetiche contemporanee; Non vedi niente li? Sentieri tra arti e filosofie del presente; L'ornamentale. Un percorso filosofico tra arte e decorazione; L'occhio e la pagina. Tra immagine e parola; Lo stato dell'arte. L'esperienza estetica nell'era della tecnica; La mosca di Dreyer. L'opera della contingenza nelle arti; Di più di tutto. Figure dell'eccesso; Analfabeatles. Filosofia di una passione elementare; Il genio è senza opera. Filosofie antiche e arti contemporanee; Malevic l'ultima icona. Arte, filosofia, teologia. Filosofia di una passione genio è senza opera. Filosofie antiche e arti contemporanee.

