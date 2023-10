A Narrazioni le “Cronache private” di Valentina Parasecolo

Dora Bois vuole diventare una sarta. Giovanni Pitorsi è un tombarolo. sono giovani e la Maremma nella quale vivono è sospesa tra un mondo contadino che si spegne e la modernità che avanza. Si conoscono durante uno scavo clandestino in cui Giovanni si ferisce a una gamba. Si innamorano e si amano per qualche settimana poi si separano.

Con una scrittura avventurosa Valentina Parasecolo nel suo romanzo d’esordio “Cronache private” ricostruisce un pezzo di storia dell’Italia giovane e bella degli anni Sessanta, dopo gli orrori della guerra e prima degli eccessi degli anni di piombo; Giovanni e Dora, e chi legge con loro, vedono fiorire una nazione che lascia indietro costumi e modi che tuttavia rimangono in agguato nel buio. Come sottoterra. Come i reperti etruschi. E come i segreti di stato.

Il libro si ispira all’omicidio di Ermanno Lavorini, bambino di dodici anni rapito per chiedere un riscatto e poi ucciso. Il caso - il primo di rapimento di un bambino in Italia, avvenuto nel 1969 – ebbe grande rilevanza sui media dell’epoca e fu al centro di una controversa vicenda giudiziaria e giornalistica.

La giornalista di Todi sarà a Castiglione del Lago sabato 21 ottobre alle 17 per il secondo appuntamento di “Narrazioni: storie, racconti, scritture” edizione 2023/2024, il format di libri e cultura lanciato nel 2021 dal Comune di Castiglione del Lago, in collaborazione con la libreria “Libri Parlanti Books & Coffee” e la Biblioteca Comunale. La rassegna propone incontri con gli autori nella Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna, un luogo suggestivo che la potrà ospitare ininterrottamente fino alla fine della primavera 2024. L’incontro sarà condotto da Davide Astolfi e Francesca Marruco.

Valentina Parasecolo è giornalista professionista e coordinatrice dell’Ufficio Stampa del Parlamento Europeo in Italia. Laureata e specializzata in Scienze Politiche tra Italia e Stati Uniti, ha lavorato come autrice e inviata per Rai e La7, in programmi televisivi di approfondimento e inchiesta come Vice News, Servizio Pubblico, Announo, Petrolio, ricevendo diversi premi giornalistici italiani.

“Cronache private” è ambientato alla fine degli anni Sessanta. L’occasione di partecipare all’allegria di un’intera nazione si presenta a Giovanni sotto forma di un lavoro come fotografo per Tempi Moderni, un importante rotocalco dell’epoca. D’altronde la sua gamba ferita non è più la stessa, e saltare dentro tombe etrusche non è più possibile.

Dora, dopo un periodo in manicomio per un tentato suicidio, si fidanza con Angelo Pent, psichiatra, e va a vivere a Ferso, una cittadina al confine tra il Lazio e l’Umbria. Angelo e Dora si integrano nella piccola comunità: la donna apre una sartoria e Angelo viene eletto sindaco. Ed è a Ferso che, alla fine degli anni Sessanta, Dora e Giovanni si incontrano di nuovo.



L’ingresso è gratuito: prenotazioni ai numeri 0759658260, 075951822 e 3486416096.