A Foligno tutti pazzi per la poesia, la Sette dei poeti estinti presenta Alda Merini

Tutti pazzi per la Poesia! Dopo il successo travolgente registrato negli ultimi anni a Roma e in altre città d’Italia, con un susseguirsi di sold-out degli appuntamenti di lettura di poesie e letteratura, La Setta dei Poeti estinti si prepara a conquistare anche il cuore del pubblico umbro. Partirà, infatti, sabato 1 aprile alle 19 a Foligno, presso la Sala Conferenze di Palazzo Trinci, la rassegna Voci alle parole: 6 serate di lettura come omaggio a grandi scrittori e poeti del Novecento, a cura di CoopCulture.

Il primo appuntamento sarà "Folle folle folle d'amore per te”, dedicato alle più belle poesie d’amore di Alda Merini, tra le maggiori poetesse del nostro Paese. Le passioni, i tormenti, le gioie che nascono dai sentimenti, secondo la poetessa dei Navigli. Ispirato al film diretto da Peter Weir “l'Attimo Fuggente”, La Setta dei Poeti estinti è un progetto nato nel 2013 dall'intuizione del giornalista Emilio Fabio Torsello e che vede la partecipazione attiva di lettrice di Mara Sabia, attrice, docente e poetessa. Marito e moglie nella vita, Torsello e Sabia sono autori e protagonisti di articoli e di centinaia di dirette social, in cui passi di letture di scrittori famosi si alternano a confronti con editori, traduttori, critici, attori, doppiatori, autori come Vittorio Sgarbi, Massimo Bray, Luca Ricci, Andrea de Carlo. Molti anche i reading dal vivo presso importanti musei e spazi culturali in giro per l'Italia, facendo registrare sempre il tutto esaurito. Voci alle parole rappresenta una selezione del meglio di questa programmazione.

Le date dei successivi appuntamenti saranno: 15-29 aprile, 13 maggio, 10 giugno, 21 ottobre. Il ciclo di letture Voci alle parole è uno dei programmi progettati da CoopCulture per la promozione e per la valorizzazione del patrimonio culturale, in ottica di politiche di audience development, al fine assicurare a visitatori, turisti e residenti, la fruizione dei luoghi secondo i nuovi modelli e i nuovi canoni europei soprattutto in termini di esperienza per ogni tipologia di pubblico