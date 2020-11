Il 25 Novembre gran finale del workshop universitario “Gesti che non feriscono”

Nella data simbolica di mercoledì 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, si concluderà il workshop-concorso di graphic design “Gesti che non feriscono”, ideato e organizzato sinergicamente dal Corso di Laurea in Design del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia (Presidente e responsabile scientifico Professor Paolo Belardi) e dal "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità.

Obiettivo del progetto l’ideazione di una campagna comunicativa istituzionale contro la violenza di genere.

Nel corso del pomeriggio (dalle ore 15:30 alle ore 18:30 circa) un qualificato Grand Jury internazionale selezionerà la proposta vincitrice che nelle settimane successive sarà diffusa sia online, tramite i canali social dell'Università degli Studi di Perugia, sia offline, tramite affissioni negli spazi dell'Ateneo e della città di Perugia.

Il workshop è stato avviato il 20 ottobre scorso e ha visto impegnati circa 60 studenti, iscritti al Corso di Laurea in Design dell’Ateneo perugino e coordinati dai Professori Giuseppina Bonerba, Valeria Menchetelli, Paul Henry Robb e Benedetta Terenzi con il contributo di Dino Amenduni. Le lezioni si sono svolte prevalentemente in modalità telematica mediante la piattaforma Teams. Mercoledì 25 pomeriggio ogni gruppo partecipante al workshop-concorso presenterà la propria proposta.