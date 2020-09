Il 2 Ottobre a Perugia presentazione del libro "Le cose inutili”, di Carlo Sperduti

Venerdì 2 ottobre alle 18, a Perugia (Osteria Il Gufo di via della Viola), si terrà la presentazione del volume che ha inaugurato la collana di narrativa Ossa della casa editrice perugina pièdimosca (www.piedimoscaedizioni.com). Il titolo è "Le cose inutili”, di Carlo Sperduti. Dialogheranno con l'autore Elena Zuccaccia, di pièdimosca edizioni, e Raffaele Marciano, di Aguaplano Libri.

Della giovane casa editrice umbra – che festeggia in queste settimane il primo anno di attività – è tornato recentemente disponibile il titolo di esordio, Cicero. Guida illustrata alle figure retoriche, di Lucia Biancalana.

Tra un presente, un passato e un futuro ugualmente improbabili, il romanzo di Sperduti si sposta avanti e indietro nei cinque anni in cui, da punti sparsi del globo, il protagonista di "Le cose inutili", Vlado Merletti, invia ad Amando e Gioio, compagni di bevute, le sue indagini su “oggetti decontestualizzati”. Una serie di svelamenti e situazioni paradossali mostrerà che ogni cosa può essere osservata da infinite prospettive e che la stessa nozione di esistenza è inafferrabile come un fugace starnuto verde in fondo a una via.

Scrittore e libraio, per pièdimosca edizioni Caro Sperduti ha curato l’antologia Quaranta cose inesistenti, interamente scritta da autrici e autori di otto e nove anni, pubblicato racconti sulla rivista settepagine e, con Le cose inutili, uscito nei mesi scorsi insieme al romanzo di Angelo Calvisi "Gli altri fanno volume", ha inaugurato la collana di narrativa Ossa.