Arriva in libreria "100 delitti, l'Umbria in mezzo secolo di cronaca italiana", nuovo saggio di Alvaro Fiorucci

Arriva nelle librerie "Cento delitti. l’Umbria in mezzo secolo di cronaca italiana", una raccolta di eventi ricostruiti da Alvaro Fiorucci per Morlacchi Editore.

Si tratta di una rilettura sintetica e critica di decine di fatti diversi, per natura e per genere, che hanno interessato l’Umbria dal 1970 ai giorni nostri. Fatti di cronaca nera e cronache giudiziarie che hanno superato i confini regionali per diventare oggetto di un interesse molto più esteso.

In "100 delitti", il giornalista Alvaro Fiorucci mette in luce come la pur tranquilla Umbria non sia stata risparmiata da nessun fenomeno criminale, sebbene non esista una forte criminalità organizzata endogena e come questi fenomeni abbiano come caratteristica l’esplodere improvviso, dopo lunghi periodi di latenza. Ecco allora che anche la semplice rilettura di accadimenti dalle difformi eziologia e sostanza diventa, tessera dopo tessera, la composizione di un unico mosaico che fotografa un lungo tratto della storia italiana.

Dal tentativo di golpe del comandante Valerio Borghese del passato, al presente delle infiltrazioni mafiose che puntano al tessuto economico e finanziario. La selezione degli episodi è una scelta necessariamente arbitraria dell’autore, che ha l’intento di porre l'attenzione su fatti di cronaca umbra, collegandoli inevitabilmente alla coeva storia italiana.