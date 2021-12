Tra cultura e storia per le vie di Perugia, tornano le passeggiate con guida del fine settimana

Per chi non rinuncia a godersi le bellezze della prorpia città in veste natalizia, mercoledì, giovedì e venerdì 29, 30 e 31 dicembre, alle 18, torna la Perugia Insolita - Unusual Perugia, il tuou con guida organizzato da Gran Tour Perugia. Partendo da via delle Prome, si risalirà “la Lungara”, come veniva chiamata corso Garibaldi, per entrare nei luoghi che solitamente sono chiusi al pubblico: le chiese di San Fortunato e Sant’Agostino, la Domus Pauperum, il tempio di San Michele Arcangelo. Necessario il super green pass. Costo 12 euro, gratis fino ai 12 anni. Per info e prenotazioni 371 3116801, anche su whatsapp.

Giovedì 30 dicembre, alle 15.30 prende il via il toru Perugia Etrusca Winter edition. Alla scoperta delle origini della città con una passeggiata e la visita Pozzo Etrusco, capolavoro dell’ingegneria idraulica. Costo 15 euro compreso del Pozzo, gratis fino ai 6 anni, 10 euro fino ai 10 anni. Serve il super green pass.

Domenica 2 gennaio alle 16.30 è la volta de La via dgeli oratori: si entrerà in punta dei piedi in luoghi solitamente chiusi e inaccessibili. Riaprono le porte degli oratori della Morte in piazza Piccinino per poi scendere lungo via Bontempi e raggiungere gli oratori di San Benedetto e Sant’Antonio Abate. Costo 12 euro, gratis fino ai 12 anni. Serve il super green pass. Per info e prenotazioni 371 3116801, anche su whatsapp.

Domenica 2 gennaio ore 10,30 ci sarà anche la visita all'Ipogeo dei Volumni per visitare la tomba della famiglia dei Volumni e l’antiquarium dell’area archeologica del Palazzone. Condurrà la visita la direttrice del museo archeologico nazionale dell’Umbria Maria Angela Turchetti. Costo €10 + €3 biglietto di ingresso. Serve il super green pass. Per info e prenotazioni 371 3116801, anche su whatsapp.