Dodici concerti, una mostra, un libro e due panchine sonore: l'Umbria non dimentica Sergio Piazzoli

Dodici concerti-evento, una mostra commemorativa, un libro-catalogo, due panchine sonore, performance. Tutto in otto spazi totali per cinque località coinvolte: Perugia (Cerp Rocca Paolina, Auditorium San Francesco al Prato, Barton Park, Giardini del Frontone), Isola Maggiore di Tuoro, Castiglione del Lago (Rocca del Leone), Umbertide (piazza San Francesco), Assisi (Rocca Minore).

Sono diverse le “anime” di “Sergino Memories”, progetto nato a dieci anni dalla scomparsa di Sergio Piazzoli (11 giugno 2014) con lo scopo di non far disperdere il patrimonio culturale e musicale legato allo storico promoter perugino, celebrandone la figura e l’importante contributo che lo stesso, con la sua importante attività, ha realizzato nel territorio regionale.

È ancora forte, infatti, il vuoto lasciato da questo ragazzo di Perugia che, con la sua intraprendenza e un amore sconfinato per la musica, ha portato ai massimi livelli il tasso artistico della piccola Umbria. Spesso in anticipo, come dimostra tutto il suo percorso professionale. È stato infatti Piazzoli il primo a portare i R.E.M. in Italia e quindi in Umbria, profetico poi nel lanciare Vinicio Capossela (una sorta di fratello), caparbio a tal punto da convincere il suo idolo Robert Wyatt a spingersi fino a Umbertide o a trascinare nuovamente sul palco Fabrizio De André, pure lui conquistato dall’entusiasmo di questo organizzatore così atipico. Solo per citare alcuni dei tantissimi musicisti, italiani e stranieri, che è riuscito a far salire sui palchi dell’Umbria.

Ma anche unico nel lanciare festival o nuovi format come “Rockin’Umbria”, “Music for sunset” all’Isola Maggiore oppure il Santa Giuliana trasformato in “Arena”, spazio reinventato e che dai concerti di Bob Dylan e Bruce Springsteen ha poi preso nuova vita come luogo irrinunciabile anche per Umbria Jazz.

“Sergino Memories” è quindi il nome con il quale saranno racchiusi tre intensi mesi di iniziative ideate per omaggiare il celebre promoter. Ad organizzarle il Comitato “Per Sergio Piazzoli” che si è formato a 10 anni dalla sua prematura scomparsa.

Lunedì 27 maggio nel Salone d’Onore di Palazzo Donini a Perugia è stato illustrato il programma di concerti, eventi ed iniziative nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Comitato, di Moon in June e di SanFra, i curatori della mostra/catalogo, oltre ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Insieme al presidente e al vicepresidente del Comitato, rispettivamente Wladimiro Boccali e Stefano Mazzoni, sono intervenuti tra gli altri Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, Leonardo Varasano, assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Carlo Pagnotta (Umbria Jazz), Patrizia Marcagnani (Moon in June), Francesca Cecchini (SanFra) che ha portato i saluti di Lucia Fiumi e Gianluca Liberali, Fabrizio Stazi (Fondazione Perugia), Fulvia Angeletti (Teatro degli Instabili), l’architetta Giovanna Signorini (per la realizzazione delle “Panchine Sonore”) ed Alba Beni (project manager dell’agenzia Comodo che, con la direzione artistica di Marco Tortoioli Ricci, si è occupata di tutta la parte dell’identità visiva e grafica del progetto compreso l’allestimento della mostra e la realizzazione libro-catalogo).

“L’intento dell’iniziativa – ha spiegato il presidente del Comitato, Wladimiro Boccali – è stata quella di ricordare una personalità pubblica che ha dato molto a Perugia, all’Umbria e alle sue istituzioni. Quella che raccontiamo è soprattutto una storia collettiva e lo facciamo con tanta musica soprattutto, ma non solo, grazie alla collaborazione di chi organizza eventi ed attività culturali”.

“Come Regione – ha sottolineato la presidente Tesei – abbiamo puntato molto sui grandi festival dell’Umbria che ci fanno conoscere in Italia e nel mondo e quindi mi sono resa subito disponibile a sostenere anche questa iniziativa, come un grandissimo e ulteriore evento per promuovere la nostra regione. Un evento che vuole ricordare, anche attraverso il coinvolgimento di tanti soggetti, una figura straordinaria e di esempio come quella di Piazzoli, anche per farla conoscere ai più giovani”.

A portare i saluti del sindaco di Perugia Andrea Romizi, presidente onorario del Comitato, e il compiacimento per l’iniziativa da parte dell'amministrazione comunale è stato poi l’assessore Varasano: “Il percorso che ci ha portato ad oggi ha trovato parere favorevole in tutte le direzioni, anche perché l’iniziativa è frutto di legami personali ma anche della gratitudine che le nostre comunità devono a Piazzoli”.

Sono tanti i live, in alcuni casi esclusivi, inseriti anche all’interno del cartellone di Umbria Jazz e delle stagioni di “Moon in June” e del “SanFra”. Cuore delle iniziative celebrative, infatti, non potevano che essere i concerti.

La data di inizio è simbolica, con quel 14 giugno (ore 21) giorno del compleanno di Piazzoli, così come l’artista ospite. Il cartellone del SanFra all'Auditorium San Francesco di Perugia ospiterà infatti Enzo Avitabile, l'artista che lo stesso Piazzoli aveva invitato nel 2010 al Piccolo Teatro degli stabili di Assisi per festeggiare i trent'anni di attività di promoter di eventi. Il polistrumentista partenopeo presenterà il progetto "Acoustic World” che ripercorre in chiave acustica gli ultimi 12 anni della sua produzione discografica.

Un “concerto per Sergio Piazzoli” sarà anche quello del 21 giugno (ore 19.45) in compagnia del suggestivo scenario del tramonto all’Isola Maggiore del Lago Trasimeno. Sarà infatti Malika Ayane ad aprire il festival Moon in June con un omaggio a Piazzoli. Un legame univa Malika e Sergio, un'ammirazione reciproca e una stima profonda che ha spinto la cantautrice ad accettare questo speciale invito. Accompagnata da un trio acustico, Malika Ayane darà vita quindi ad un'esibizione intima e raffinata con un omaggio sentito ad un amico speciale.

Il 22 giugno (ore 19.45), per la seconda giornata di Moon in June, sarà la volta di “Danilo Rea Play Ryuichi Sakamoto”. All’Isola Maggiore di Tuoro, sempre per il festival, il pianista e compositore italiano di fama internazionale omaggerà il grande Sakamoto (tra la lunga lista di artisti internazionali arrivati in Umbria grazie a Piazzoli) con un concerto esclusivo che si terrà al tramonto sull'incantevole perla del Lago Trasimeno. Un'occasione unica per immergersi nelle melodie evocative e nelle armonie raffinate del compositore giapponese, lasciandosi trasportare dalla magia del luogo e dalla maestria del pianista italiano.

Ad aprire il concerto al tramonto sarà il progetto “Profili Mediterranei”, duo con Peppe Stefanelli (percussioni) e Maurizio Zammartino (chitarra) che proporrà un concerto di musica mediterranea, con influenze dal jazz, dalla musica popolare e dalla world music. La partecipazione straordinaria dell’attore Bolo Rossini arricchirà la serata con letture di testi poetici e narrativi. Special guest il fisarmonicista Sandro Paradisi e la cantante Mariangela Berazzi.

Il giorno successivo (23 giugno, ore 19.45) e sempre all’Isola Maggiore per Moon in June in programma, con il sostegno della Fondazione Perugia, ci sono le “Connessioni sonore”, un viaggio musicale senza confini con protagonisti Dj Ralf, Ramberto Ciammarughi, Francesco Magnelli, Ginevra Di Marco, Patrizia Bovi, Davide Sartori. Un crocevia di epoche e culture sonore con un cast stellare di artisti pronti a far viaggiare attraverso i secoli e i generi musicali più disparati.

Ad aprire (ore 18.45) il concerto ci sarà la cantante Giorgia Bazzanti con Massimo Colabella in “Chitarra & Sound experience”. Una cantautrice dalla personalità decisa e potente, sensibile ed elegante, con una voce che sfida le convenzioni attraverso brani che rivelano una femminilità coraggiosa ed imprevista, corpi liberi e disegnati, scenari fascinosi e tinte color fuoco. In un’atmosfera suggestiva tra sonorità acustiche ed inattese.

Sarà ancora il Lago Trasimeno il “palcoscenico” del concerto in programma il 27 giugno (ore 21) questa volta alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago. Con “Crêuza de Mä in tour” per Moon in June protagonista sarà Mauro Pagani. Sono infatti passati quarant'anni dalla pubblicazione dello storico album scritto da Fabrizio De Andrè con Pagani. Quest’ultimo ha così deciso di salpare per una nuova avventura per riproporre le avvolgenti sonorità, senza tempo e senza spazio, narrate nell'album.

Anche Perugia sarà toccata dai concerti grazie all’arena del Barton Park a Pian di Massiano. E proprio qua il 28 giugno (ore 21) si esibiranno i CCCP-Fedeli alla Linea. Il loro ritorno sulle scene live è senza dubbio uno degli eventi più attesi nell’estate 2024 e saranno in Umbria, in esclusiva regionale, all’interno degli eventi di Moon in June. A 40 anni dal primo EP, “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur saliranno quindi anche sul palco perugino.

Il 29 giugno sempre al Barton Park di Perugia spazio anche ad una carrellata di gruppi ed artisti umbri con la serata “Umbria in musica”. Serata quindi dedicata ai musicisti locali che hanno dato lustro alla regione: Micrologus, Estate di San Martino, Alessandro Deledda, Toti Panzanelli e Nicola Polidori, Silvio D’Alessandro Trio, si alterneranno sul palco in ricordo del promoter Piazzoli. L’evento è ad ingresso gratuito.

Tra le città coinvolte nella carovana musicale ideata per “Sergino memories” non poteva mancare Umbertide, dopo Perugia il luogo per antonomasia dello storico festival “Rockin’Umbria”. Il 30 giugno (ore 21) in piazza San Francesco andrà in scena “John Greaves play Robert Wyatt and more” per la stagione di Moon in June, festival di cui Wyatt è presidente onorario. John Greaves è figura centrale nello sviluppo di quella che viene chiamata Scuola di Canterbury. Fondatore dell’ensemble seminale Henry Cow, collabora già da quegli anni con Robert Wyatt sia live che in studio. Sarà quindi un sentito omaggio alla musica di Wyatt ma che guarda anche alla storica carriera dei membri della sua formazione, con canzoni di David Allen, di Greaves stesso e altri classici canterburiani e non solo.

Anche l’avvio di Umbria Jazz sarà con un sentito omaggio a Sergio Piazzoli, evento organizzato quindi in collaborazione con il Comitato “Per Sergio Piazzoli” per le celebrazioni a dieci anni dalla morte. Il 12 luglio all’Arena Santa Giuliana di Perugia, chiamata così proprio dal promoter perugino, protagonista sarà Vinicio Capossela, estimatore fin dall’inizio ed amico di Piazzoli, con un concerto in occasione del trentennale dell’uscita di “Camera a Sud”.

Alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago il 26 luglio sarà il turno di Piero Pelù, all’interno del cartellone “Lacustica”. Per il suo “Deserti Tour” il cantante, tra i classici del suo repertorio da solista e da frontman dei Litfiba, sarà accompagnato da una band di super musicisti del calibro di Giacomo Castellano “Castillo” alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso.

Il 28 agosto (ore 21) si tornerà al Barton Park con ospiti internazionali. Arriveranno a Perugia i Kokoroko. Nati dal fermento musicale della scena londinese, i Kokoroko sono un collettivo di otto elementi guidati dalla trombettista Sheila Maurice-Grey. Le loro radici afro-caraibiche si intrecciano con la passione per il jazz, dando vita a un sound unico ed esplosivo.

Non poteva non rispondere all’appello infine Francesco De Gregori, il principe della canzone d’autore italiana che non mancava mai nelle stagioni allestite da Piazzoli. “Un musicista tra i musicisti. Uno che conosceva cosa c’è al di qua e al di là del palcoscenico. Gli abbiamo voluto tutti bene perché aveva il dono di amare la musica”: così ricordò Piazzoli lo stesso De Gregori in occasione del concerto omaggio che gli dedicò a Foligno a pochi mesi dalla sua scomparsa. Ora l’appuntamento è il 29 agosto all’Arena del Barton Park di Perugia. Aprirà il concerto Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.

Le iniziative targate “Sergino Memories” si arricchiranno inoltre con l’allestimento di una mostra commemorativa dal titolo “Dieci anni senza Sergio Piazzoli” grazie alla collaborazione con la Provincia di Perugia (Cerp della Rocca Paolina, 14 giugno – 21 luglio) per celebrare la vita e l'eredità del grande organizzatore di concerti che ha lasciato un'impronta indelebile nella scena musicale umbra.

Sarà ripercorsa l’attività di Piazzoli attraverso una collezione di materiali fotografici, manifesti e non solo per far conoscere l’influenza che il suo lavoro ha avuto nel mondo musicale: dai primi passi della sua carriera fino all’organizzazione di concerti epici che hanno reso l’Umbria famosa a livello mondiale. La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica (dalle ore 11 alle 19). Fino al suo termine ogni visitatore potrà portare un suo ricordo personale (video, foto, ecc….) e consegnarlo alla mostra.

Il 14 giugno alle 18 ci sarà l’inaugurazione e a seguire la sonorizzazione della mostra: verrà trasmesso l’audio-visivo “Viaggio solo” scritto e diretto in esclusiva da Suoni Incisi (in replica il 12 luglio sempre alle ore 18), un collettivo composto da giovani ammiratori di Piazzoli.

Altro progetto realizzato per l’occasione, a cura della Signorini Associati, è quello delle “Panchine sonore”. Due quelle che saranno realizzate, una nel pontile dell’Isola Maggiore (inaugurazione 21 giugno, ore 18.30, prima del concerto di Malika Ayane) e una ai Giardini del Frontone di Perugia (inaugurazione 12 luglio, ore 18.30, prima del concerto di Vinicio Capossela). Accanto alle panchine ci sarà un totem con un QR Code grazie al quale attraverso l’uso di smartphone si potranno scaricare play list musicali ed ascoltare seduti guardando l’orizzonte i brani amati da Piazzoli.

Per “Sergino Memories” non mancherà anche la parte teatrale del progetto. In collaborazione con il Piccolo Teatro degli Instabili alla Rocca Minore di Assisi dall’8 al 16 luglio andranno in scena le repliche (info, biglietti e prenotazioni: 333 7853003 - info@ogniangoloognipietra.it) dell’evento performativo “Segnaletica per occhi spenti” per la regia di Samuele Chiovoloni. Nello scenario della Rocca Minore e nei suoi dintorni, gli spettatori accuratamente bendati saranno presi per mano dai performer della Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili e condotti in un viaggio tra le pietre di un labirinto segreto. Una condizione di assoluto isolamento che chiede allo spettatore di rinunciare al controllo, di abbandonarsi ad una guida. Un’esperienza per far vivere ai singoli individui una suggestiva odissea realizzata attraverso testi originali in un rapporto uno a uno attore-spettatore.

Infine, con tutti i materiali della mostra e non solo è stato realizzato anche un Libro/Catalogo che contiene pure testimonianze di artisti, promoter, rappresentanti istituzionali, giornalisti, spettatori che sarà poi presentato nelle principali città umbre. A dieci anni dalla prematura morte di Piazzoli, questa pubblicazione ne ricorda l’esplosiva figura di promoter e organizzatore di concerti, conosciuto e amato dai suoi stessi colleghi, per non parlare dei musicisti, sempre pronti a venire in Umbria, sicuri di trovare supporti tecnici all’altezza e luoghi pieni di magia.