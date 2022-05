Cultura del bere consapevole: anche le Cantine Lungarotti protagoniste a Cantine Aperte 2022

Prezzo non disponibile

Alla fine del mese di Maggio, il 28 e 29, si terrà come di consueto la manifestazione Cantine Aperte, appuntamento promosso dal Movimento Turismo del Vino per avvicinare gli eno-appassionati al mondo dei produttori. Non mancherà anche quest'anno la storica cantina Lungarotti, che ha fatto del leit-motiv di questa trentesima eidzione - l’educazione al bere consapevole - da sempre un proprio tema.

La partecipazione si concretizzerà in una serie di iniziative solo su prenotazione, destinate a piccoli gruppi, per garantire la massima sicurezza sul fronte dei contagi, ma soprattutto per valorizzare il significato etico e salutistico del vino, raccontare la storia e il lavoro dei vignaioli e le peculiarità dei vini che vanno sempre consumati con moderazione e consapevolezza.

Il programma del dettaglio

Sabato 28 maggio, nella Tenuta Lungarotti di Torgiano, dalle 10 alle 18, si terranno le visite guidate alla cantina (su prenotazione) con la degustazione finale dei vini più rappresentativi dell’azienda.

Per chi desidera trattenersi fino a cena e assaggiare altre etichette, presso l’Enoteca della Cantina sarà possibile partecipare, sempre su prenotazione, all’iniziativa A Cena con il Vignaiolo per degustare le specialità di un menù vegano o di uno a base di carne proposte dallo chef Angelo Belotti, in abbinamento con i vini di Lungarotti (posti limitati).

Sempre sabato 28 maggio, presso la Tenuta Lungarotti di Montefalco, dalle 10 alle 18, ci sarà spazio per le visite guidate della cantina (su prenotazione) con degustazione di una selezione di 3 vini biologici dell’azienda.

Domenica 29 maggio ancora wine tour sia a Torgiano che a Montefalco. In particolare, a Torgiano, sempre su prenotazione, si potrà scegliere tra 4 tipologie di visita con degustazione (a seconda dell’orario prescelto): I Bordò, vini inusuali della regione bordolese, Verticale di San Giorgio, I piccoli grandi Champagne, I Sangiovese nelle loro terre. Un momento speciale anche per i bambini, dalle 11 alle 17:30, con i laboratori didattici gratuiti (sempre su prenotazione) tenuti dal Post, Museo della Scienza di Perugia. Dalle 12, Brunch di Cantine Aperte (prenotazione obbligatoria) a cura dell’Antica Porchetteria di Granieri dal 1916.

Denso il programma domenicale anche nella Tenuta di Montefalco: si parte la mattina con il pilates in vigna (se il meteo lo consente) per proseguire con i wine tour con degustazione dei vini bio (dalle 10 alle 18) e i picnic con lunch box da assaporare tra i filari. Il tutto allietato da musica dal vivo.

In partnership con AIRC

Anche quest'anno sia a Torgiano che a Montefalco si rinnova la partnership con AIRC che fornirà un calice (7,50€) che darà diritto ad un solo assaggio. L’incasso verrà devoluto all’associazione per finanziare la ricerca contro i tumori.

Infine, per tutta la durata della manifestazione, sarà possibile visitare il Museo del Vino di Torgiano, gestito dalla Fondazione Lungarotti, che racconta la storia millenaria del vino dalle origini ad oggi, beneficiando di un ingresso ridotto.