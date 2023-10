Cultura & Cucina con il Rotary Fortebraccio, si inizia con Perugino

Il Rotary Fortebraccio presenta Cultura & Cucina, una serie di eventi volti alla promozione della cultura, dall’ambito storico-artistico a quello culinario, allo scopo di valorizzazione il patrimonio culturale ed enogastronomico della nostra regione. Si inziia questo ciclo di appuntamenti domenica 8 ottobre, alle 11, con una visita guidata alla mostra del Perugino presso l’abbazia di San Pietro e all’ Orto medievale del complesso abbaziale, cui seguirà un pranzo in loco con i prodotti della fondazione agraria di Perugia, per concludere con una visita esclusiva guidata all’abbazia.

Sarà possibile parcheggiare gratuitamente nel parcheggio di Agraria.



PROGRAMMA



domenica 8 ottobre

ore 11.00 - Inizio della visita guidata per gli ospiti, a cura della prof.ssa Laura Teza, alla mostra del Perugino. Visita dell’Orto Medievale.



ore 13.00 - Pranzo in Galleria con i prodotti della Fondazione per l’Istruzione Agraria di Perugia.



ore 15.00 - Visita guidata all'Abbazia di San Pietro.



Donazione minima 35€

MENU' BAMBINI E MINICLUB per la durata dell'evento: 25€

Prenotazione al form: https://forms.gle/Bmc6JNPHAzv7GPxb9