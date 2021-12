INVIATO CITTADINO Museo archeologico nazionale di Orvieto. Si parla della cucina dei Romani… con degustazione

Museo archeologico nazionale di Orvieto. Si parla della cucina dei Romani… con degustazione.

Mercoledì 29 dicembre, ore 17:00, presentazione del libro “A tavola con gli antichi romani” di Giorgio Franchetti. Storia, aneddoti e tante ricette per scoprire come mangiavano i nostri antenati culturali (Efesto edizioni, 368 pagine, euro 25).

Come mangiavano gli antichi romani? Quanto spendevano per mangiare fuori casa? Cosa avremmo trovato nelle locande dell’epoca? Esistevano già le diete? E i sommeliers? A questa e ad altre domande (comprese informazioni sul ‘myrtatum’, antenato della nostra mortadella) si troverà esauriente risposta.

Introduzione di Lara Anniboletti, direttrice del museo e della Necropoli del Crocifisso del Tufo.

Come e cosa mangiavano i nostri antenati? Quali le loro abitudini alimentari e le caratteristiche socio-antropologiche del momento dei pasti? Quali consuetudini e ritualità presiedevano al consumo degli alimenti?

Al termine della presentazione, sarà possibile passare alla fase gustativa. Ci penserà l’archeocuoca Cristina Conte (che ha collaborato anche alla redazione dell’opera con 124 gustosissime ricette) a proporre assaggi di preparazioni ricavate dagli scritti di Catone, Varrone, Apicio e Columella.

P.S.:Parlo per esperienza diretta: in genere queste ricostruzioni non sono entusiasmanti, quanto a sapori, non in linea con gusto e ingredienti ai quali il nostro palato si è assuefatto. Ma si tratta, comunque, di un’esperienza interessante. Se non sul piano strettamente gastronomico, almeno su quello culturale.

Sono necessari il green pass e la prenotazione a info@edizioniefesto. Possibili variazioni in relazione alle norme appena sfornate dal governo.