Cresce l'attesa per la 1000 Miglia in Umbria, il 13 Giugno un incontro su passato e presente della corsa più famosa d'Italia

Indirizzo non disponibile

Lunedì 13 Giugno, alle ore 18, la Rocca di Passignano sul Trasimeno ospiterà un piacevole appuntamento per gli appassionati di auto antiche e di storia dell'automobilismo italiano: si terrà infatti l'incontro "Mille miglia, ieri e oggi", con l'intervento di tecnici del settore, concorrenti ed esperti. Si parlerà di cosa rappresenta per Passignano il passaggio della mitica corsa nel proprio territorio. A presentare l'incontro sarà l'influencer motoristico Lorenzo Tinozzi.

La rombante carovana della 1000 Miglia 2022 attraverserà infatti il borgo di Passignano giovedì 16 Giugno, nel corso della seconda tappa della gara, e si fermerà circa un’ora lungo Via Roma, per dar la possibilità a turisti e visitatori di godere dello spettacolo. Nella stessa data, in mattinata, si terranno anche il Ferrari Tribute 1000 Miglia insieme alla 1000 Miglia Green, oltre 150 vetture che sosteranno presso il Lungo Lago Lelio Giappesi.

A seguire, i concorrenti a bordo delle più belle auto storiche del panorama internazionale faranno il loro passaggio all'interno dell'Autodromo dell'Umbria, l'impianto motoristico di Magione.