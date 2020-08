‘Cotta o Cruda… mai nuda’, a Spoleto torna in Settembre il festival delle birre artigianali

‘Cotta o Cruda… mai nuda’, il Birra artigianale Festival internazionale della birra artigianale si farà, anche quest'anno, a Spoleto dal 4 al 6 settembre e conterà la sua decima edizione.

L'evento negli anni è diventato punto di riferimento per produttori e appassionati, spazio di conoscenza ed approfondimento di un mercato in costante crescita e luogo privilegiato per scoprire le migliori produzioni italiane e straniere.

Ad opsitare la manifestazione sarà il centro storico della città del Festival, da piazza Pianciani a Palazzo Mauri, passando per corso Mazzini e piazza della Libertà, dove insieme agli stand espositivi verranno organizzati spazi per gli show cooking con abbinamenti cibo-birra, happening musicali e shooting fotografici per promuovere la manifestazione in tempo reale su Instagram.

“Palazzo Mauri è la location scelta per le masterclass sulle birre artigianali e le degustazioni guidate organizzate in collaborazione con Assosomelier. Nel programma sono previsti anche i ‘Percorsi birrai’, dei veri e propri viaggi di accompagnamento alla scoperta del variegato mondo della birra artigianale.