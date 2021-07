Cosa fare nel fine settimana a Perugia e dintorni, tutte le proposte del week end

Sebbene non dobbiamo esultare perché la variante Delta del Covid si sta difffondendo a macchia d'olio, anche questo fine settimana la provincia di Perugia offre tantissimi eventi per tutti i tipi di pubblico, per trascorrere ore di spensieratezza, divertimento e approfondimento culturale in tutta sicurezza.

Basta porsi una semplice domanda: che cosa mi va di fare oggi?

Tour e passeggiate

Per chi ama scoprire la storia dei monumenti che ci circondano, approfondendone tutti gli aspetti artistici e culturali, Gran Tour Perugia offre in questi giorni una serie di viste guidate all'interno di alcuni luoghi storici della città capoluogo. Oggi, in particolare, è la vota dell'Orto Medievale. La città di Deruta invece è tutta trasformata fino a settembre nel "Borgo delle arti", dove si riscoprono tradizioni e mestieri di una volta.

Per chi invece preferisce ai monumenti le architetture della natura, l'Associazione I tuoi cammini propone varie esperienze nella zona della fascia olivata: domenica a Campello sul Clitunno ne è prevista una molto suggestiva.

La bellezza dell'Umbria accoglie a braccia aperte i suoi estimatori: il delizioso borgo di Montefalco si prepara a vivere un grande fine settimana tra cultura ed enogastronomia.

All'insegna della musica

Come sempre, non mancherà la musica: tanta, e per tutti i tipi di ascoltatore. Dal suggestivo Concerto al Tramonto presso il Convento di Monteripido a Perugia, sulle note di Chick Corea, fino a tutt'altro genere di suono, con la cover band del mitico Vasco Rossi a Cannara. O le affascinanti note classiche del Trasimeno Music Festival, ridotto nelle giornate ma non nella qualità artistica. O ancora, la rassegna Sacred Noise che prende il via a Perugia proprio nel weekend.

Di altro genere, ma sempre affascinante, le suadenti note del festiva Umbria in Voce, dove ospite d'onore sarà la cantautrice portoghese Lula Pena.

Per non parlare, infine, dei grandi appuntamenti musicali dell'estate umbra: prende il via in queste ore, infatti, l'attesa rassegna musico-ambientale Suoni Controvento, che abbina artisti di qualità elevatissima a location naturalistiche estremamente d'impatto. Altra importante rassegna quella di Moon in June, con nuove interessanti location. Originale e stiimolante la rassegna musicale promossa dall'Università di Perugia che abbina la scienza alla musica: Il suono della ricerca.

Musica quindi davvero in ogni angolo della provincia di Perugia: anche il Comune di Citerna dà il via oggi alla sua rassegna di eventi culturali all'insegna delle note.

Mostre, esposizioni e festival

Non andranno delusi gli amanti dell'arte: dalla mostra sull'immaginario mitologico dantesco al MANU di Perugia, fino all'arte contemporanea di Wall of Art a Perugia, per passare poi a Sant'Antolia di Narco alla mostra Canpity, realizzata dagli studenti dell'ABA Perugia, o alla collettiva degli artisti Mangiabene e Fabbroni a Città della Pieve.

Per chi ama far tardi la notte leggendo un thriller, davvero imperdibile il festival Giallo Trasimeno, che si svolge a Isola Polvese nel corso di questo intenso week end. Attesi nomi importanti del romanzo giallo.

Chi ama l'arte, poi, non dovrà fare altro che recarsi a Todi, dove a partire dal 24 Luglio sarà visbile l'installazione cittadina “Arnaldo Pomodoro e Beverly Pepper - Walking in Art”.

Cinema all'aperto

Dopo mesi di sacrifici e rinunce, per gli amanti del grande schermo è tornata la possibilità di godersi i più bei film praticamente ogni sera, grazie alle varie arene cinematografiche all'aperto. A Perugia, con l'iniziativa Notti Magiche, sono previste proiezioni in varie location. Anche a Castiglione del Lago non mancherà questa opportunità, con Roccacinema in programma tutta l'estate.

Proposte per i più piccoli

Non dimentichiamo che ci sono anche loro, i bambini! Per i più piccoli non mancano tante possibilità di divertimento. Oltre alla possiblità di passare ore felici nei parchi acquatici Laguna Park di San Feliciano (Magione) o Flex Beach di Foligno, ci sono anche una serie di spettacoli teatrali dedicati ai più piccoli. Come quelli di "Un parco da favola" a Perugia oppure il Sorrisi Festival nei comuni di Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Scheggino, Sellano e Vallo di Nera.

Articolo in corso di aggiornamento.